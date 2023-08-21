Россияне начали активно переходить из МСП в самозанятые

Россияне стали переходить из малого и среднего предпринимательства в самозанятые.

На более выгодный режим активно переходят ИП, работники микробизнеса и небольших предприятий, пишут «Известия».

Тенденция перехода из малых предприятий в самозанятость может быть связана с уменьшением доходов в первом секторе: если заработок опускается ниже 2,4 млн в год, платить НПД в 4% становится выгоднее. Главное — что бизнес не уходит в тень, считают в деловых объединениях.

За ростом числа самозанятых может стоять не только легализация граждан, ранее работавших в тени, но и переток в эту категорию россиян из числа работающих на малых и средних предприятиях (МСП), включая ИП. Для снижения перетока работников из МСП следует оказать дополнительную поддержку небольшим предприятиям, считают эксперты.