Audi и BMW отключили российских пользователей от своих онлайн-систем

Автопроизводитель Audi ограничил доступ российских дилеров к своему программному обеспечению. Об этом пишут «Известия».
Владельцы Audi уже два месяца назад не могли пользоваться онлайн-системами автомобиля. Им была недоступна история техобслуживания и информация по обновлению элементов. Альтернативного программного обеспечения пока что нет.
Эксперты издания называют такой подход производителей «обманом потребителя».
Кроме проблем с программированием дубликатов ключей, невозможно установить и детали, где требуется программирование, — блоки управления, коробка передач, парктроники и так далее, — сказал собеседник издания.
В дилерском центре BMW «Борисхоф» подтвердили, что BMW отключил Россию от своего программного обеспечения. Однако доступ к онлайн сервисам сейчас идет через «дополнительные резервные каналы».
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Задайте вопросы экспертам «Клерка» на конференции!
Первая «Клерк.Конференция» пройдет 12 сентября в Краснодаре в отеле Marriott. Если не можете присутствовать лично — присоединяйтесь онлайн.
Приглашаем всех, кто хочет обсудить бухгалтерские темы в кругу коллег, и получить ответы на вопросы по темам ЕНС, ФСБУ и налоговых проверок 2023-2024 от спикеров лично или в прямом эфире.
До 31 августа акционные цены на билеты: 2 500 руб. очное участие и всего 1 000 руб онлайн! Торопитесь, места офлайн ограничены!
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