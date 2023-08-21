Audi и BMW отключили российских пользователей от своих онлайн-систем

Владельцы автомобилей больше не могут пользоваться программным обеспечением производителя, а это нарушает права потребителей.

Автопроизводитель Audi ограничил доступ российских дилеров к своему программному обеспечению. Об этом пишут «Известия».

Владельцы Audi уже два месяца назад не могли пользоваться онлайн-системами автомобиля. Им была недоступна история техобслуживания и информация по обновлению элементов. Альтернативного программного обеспечения пока что нет.

Эксперты издания называют такой подход производителей «обманом потребителя».

Кроме проблем с программированием дубликатов ключей, невозможно установить и детали, где требуется программирование, — блоки управления, коробка передач, парктроники и так далее, — сказал собеседник издания.

В дилерском центре BMW «Борисхоф» подтвердили, что BMW отключил Россию от своего программного обеспечения. Однако доступ к онлайн сервисам сейчас идет через «дополнительные резервные каналы».