Ювелиры попросили обнулить импортные пошлины для мелких бриллиантов

Ювелирные компании пытаются добиться обнуления импортных пошлин на бриллианты размером до 0,3 карата. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письма Ассоциации ювелиров в Минфин.
Сейчас размер пошлины для мелких бриллиантов составляет 10-15% от таможенной стоимости товаров.
Такое решение поддержит ювелиров, которые столкнулись с сокращением спроса. Кроме того, снизится стоимость украшений для потребителей.
Крупный производитель алмазов компания «АЛРОСА» поддержала предложение участников рынка, поскольку внутри страны не делают огранку мелких камней из-за слишком низкой рентабельности.
Минфин уже предпринимал попытку на два года обнулить ввозные пошлины для всего ЕАЭС, но Армения выступила против, так как это негативно скажется на развитии производства внутри страны.
Более того, объемы производства в Армении не покрывают потребности ювелиров из России. Им приходится закупать продукцию у главных экспортеров в Индии.
Комментарии9
Бух-оптимист
Лучшие друзья девушек-мелкие бриллиа-а-нты.
Ирина
У неё ж глаза - два бриллианта в три карата!
Бух-оптимист
И ваще она- вся такая-растакая)
Джон Вокер
Кому-то щи жидковаты. Кому-то бриллианты мелковаты.
а куда наши мелкие бриллианты девают-то?
Главный бухгалтер
курам отдают
Ирина
На смех.
Главный бухгалтер
ну почему? Птицам песочек нужен для нормального пищеварения. У них так устроено.
Ну вот... мелкие брульянты - в качестве крупного песочека пойдут.
Ирина
Птицам - да, а великосветским курицам только на смех.