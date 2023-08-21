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Импорт

Ювелиры попросили обнулить импортные пошлины для мелких бриллиантов

Ассоциация ювелиров попросила Минфин обнулить импортные пошлины для камней размером меньше 0,3 карата. В России не производят огранку мелких бриллиантов, поэтому их приходится закупать в Индии.
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Ювелирные компании пытаются добиться обнуления импортных пошлин на бриллианты размером до 0,3 карата. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письма Ассоциации ювелиров в Минфин.

Сейчас размер пошлины для мелких бриллиантов составляет 10-15% от таможенной стоимости товаров.

Такое решение поддержит ювелиров, которые столкнулись с сокращением спроса. Кроме того, снизится стоимость украшений для потребителей.

Крупный производитель алмазов компания «АЛРОСА» поддержала предложение участников рынка, поскольку внутри страны не делают огранку мелких камней из-за слишком низкой рентабельности.

Минфин уже предпринимал попытку на два года обнулить ввозные пошлины для всего ЕАЭС, но Армения выступила против, так как это негативно скажется на развитии производства внутри страны.

Более того, объемы производства в Армении не покрывают потребности ювелиров из России. Им приходится закупать продукцию у главных экспортеров в Индии.

Комментарии

9
  • Логотип Алексей Т
    Алексей Т 49 минут назад

    Бух-оптимист

    Лучшие друзья девушек-мелкие бриллиа-а-нты.

    • Логотип IriEro
      IriEro 45 минут назад

      Ирина

      У неё ж глаза - два бриллианта в три карата!

      • Логотип Алексей Т
        Алексей Т 29 минут назад

        Бух-оптимист

        И ваще она- вся такая-растакая)

  • Логотип Bopohac
    Bopohac 38 минут назад

    Джон Вокер

    Кому-то щи жидковаты. Кому-то бриллианты мелковаты.

  • Логотип bogdanovv
    bogdanovv 11 минут назад

    а куда наши мелкие бриллианты девают-то?

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 9 минут назад

      Главный бухгалтер

      а куда наши мелкие бриллианты девают-то?

      курам отдают

      • Логотип IriEro
        IriEro 6 минут назад

        Ирина

        На смех.

        • Логотип Arhimed0
          Arhimed0 2 минуты назад

          Главный бухгалтер

          На смех.

          ну почему? Птицам песочек нужен для нормального пищеварения. У них так устроено.

          Ну вот... мелкие брульянты  - в качестве крупного песочека пойдут.

          • Логотип IriEro
            IriEro 1 минуту назад

            Ирина

            Птицам - да, а великосветским курицам только на смех.

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