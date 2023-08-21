Ювелиры попросили обнулить импортные пошлины для мелких бриллиантов

Ассоциация ювелиров попросила Минфин обнулить импортные пошлины для камней размером меньше 0,3 карата. В России не производят огранку мелких бриллиантов, поэтому их приходится закупать в Индии.

Ювелирные компании пытаются добиться обнуления импортных пошлин на бриллианты размером до 0,3 карата. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письма Ассоциации ювелиров в Минфин.

Сейчас размер пошлины для мелких бриллиантов составляет 10-15% от таможенной стоимости товаров.

Такое решение поддержит ювелиров, которые столкнулись с сокращением спроса. Кроме того, снизится стоимость украшений для потребителей.

Крупный производитель алмазов компания «АЛРОСА» поддержала предложение участников рынка, поскольку внутри страны не делают огранку мелких камней из-за слишком низкой рентабельности.

Минфин уже предпринимал попытку на два года обнулить ввозные пошлины для всего ЕАЭС, но Армения выступила против, так как это негативно скажется на развитии производства внутри страны.

Более того, объемы производства в Армении не покрывают потребности ювелиров из России. Им приходится закупать продукцию у главных экспортеров в Индии.