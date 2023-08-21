Об экспорте прослеживаемых товаров надо будет сообщать заранее

Проект опубликован на федеральном портале.
Надо будет уведомлять ФНС о перемещении прослеживаемых товаров с территории РФ на территорию другого государства – члена ЕАЭС до осуществления такого перемещения.
Это требование касается тех прослеживаемых товаров, которые включены в специальный перечень, утвержденный Евразийской экономической комиссией.
Кроме того, в положении пропишут норму об отражении прослеживаемых товаров в составе работ. Такая норма недавно была внесена в НК РФ.
Первая масштабная Клерк.Конференция! Почувствуйте уникальную атмосферу комьюнити «Клерка» и получите ответы на все самые популярные бухгалтерские вопросы: ЕНС, ФСБУ, налоговые проверки и сдача отчетности 2023-2024 г. Мероприятие пройдет 12 сентября в Краснодаре, отель Marriott. Можно участвовать онлайн. Познакомьтесь с нами ближе и станьте частью «Клерк.Конференции»!
Первая масштабная Клерк.Конференция!
Почувствуйте уникальную атмосферу комьюнити «Клерка» и получите ответы на все самые популярные бухгалтерские вопросы: ЕНС, ФСБУ, налоговые проверки и сдача отчетности 2023-2024 г.
Мероприятие пройдет 12 сентября в Краснодаре, отель Marriott. Можно участвовать онлайн.
Познакомьтесь с нами ближе и станьте частью «Клерк.Конференции»!
Комментарии1
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
Вначале решили переместить, посмотрели список. Поняли, что надо перемещать, оставили отчет, направили. Потом поняли, что ошиблись. Переместить хотели другое, ну и и т.п.))))))
"Женщина открыла сумочку, достала кошелочку, закрыла сумочку, открыла кошелочку, достала кошелек, закрыла кошелочку, открыла сумочку, положила туда кошелочку, закрыла сумочку, открыла кошелек, положила туда билет, закрыла кошелек, открыла сумочку, достала кошелочку, закрыла сумочку, открыла кошелочку, положила туда кошелек, закрыла кошелочку, открыла сумочку, положила туда кошелочку, закрыла сумочку" (вроде Альтов)