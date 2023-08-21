Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Прослеживаемость товаров

Об экспорте прослеживаемых товаров надо будет сообщать заранее

Внесут изменения в положение о системе прослеживаемости товаров.
59

Проект опубликован на федеральном портале.

Надо будет уведомлять ФНС о перемещении прослеживаемых товаров с территории РФ на территорию другого ‎государства – члена ЕАЭС до осуществления такого перемещения.

Это требование касается тех прослеживаемых товаров, которые включены в специальный перечень, утвержденный Евразийской экономической комиссией.

Кроме того, в положении пропишут норму об отражении прослеживаемых товаров в составе работ. Такая норма недавно была внесена в НК РФ.

Первая масштабная Клерк.Конференция! 


Почувствуйте уникальную атмосферу комьюнити «Клерка» и получите ответы на все самые популярные бухгалтерские вопросы: ЕНС, ФСБУ, налоговые проверки и сдача отчетности 2023-2024 г. 


Мероприятие пройдет 12 сентября в Краснодаре, отель Marriott. Можно участвовать онлайн. 


Познакомьтесь с нами ближе и станьте частью «Клерк.Конференции»! 


Купить билет

Комментарии

1
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 22 минуты назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    Вначале решили переместить, посмотрели список. Поняли, что надо перемещать, оставили отчет, направили. Потом поняли, что ошиблись. Переместить хотели другое, ну и и т.п.))))))

    "Женщина открыла сумочку, достала кошелочку, закрыла сумочку, открыла кошелочку, достала кошелек, закрыла кошелочку, открыла сумочку, положила туда кошелочку, закрыла сумочку, открыла кошелек, положила туда билет, закрыла кошелек, открыла сумочку, достала кошелочку, закрыла сумочку, открыла кошелочку, положила туда кошелек, закрыла кошелочку, открыла сумочку, положила туда кошелочку, закрыла сумочку" (вроде Альтов)

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Автоматизация финансового планирования

Основы финансового планирования в бизнесе. Как начать в четыре шага

Финансовое планирование является одним из важнейших инструментов в бизнесе. Этот процесс позволяет предугадать движение денег и подготовиться к просадкам и подъёмам. Однако иногда непонятно, с чего начать. Рассказываем, какие инструменты можно использовать для планирования, а также почему важно писать сценарии для бизнеса и делать это понятным языком.

Основы финансового планирования в бизнесе. Как начать в четыре шага
12
Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтеры

«Клерки» собираются на масштабную конференцию в Краснодаре. ЕНС, проверки, ФСБУ, новые отчеты, требования и уведомления: обсудим все ключевые изменения 2023-2024

📢 Внимание, бухгалтеры и предприниматели! Приглашаем вас принять участие в самой грандиозной бухгалтерской конференции года от «Клерка»!

«Клерки» собираются на масштабную конференцию в Краснодаре. ЕНС, проверки, ФСБУ, новые отчеты, требования и уведомления: обсудим все ключевые изменения 2023-2024
33
Логотип MCC Group
MCC Group
Общество

Какой уровень экономического развития в Сербии? Потенциал развития, текущая ситуация

Сербия, расположенная в юго-восточной Европе, играет важную роль в региональной экономике и политике. Экономическое развитие страны имеет свои особенности и вызовы, и в данной статье мы рассмотрим текущий уровень экономического развития Сербии, а также ее потенциал для будущего развития.

Какой уровень экономического развития в Сербии? Потенциал развития, текущая ситуация
26
Логотип Клерк
Клерк
Управленческий учет

Как бухгалтеру считать и анализировать рентабельность собственного капитала

Понять, насколько успешно компания получает отдачу от вложенного капитала, можно с помощью расчёта рентабельности собственного капитала (ROE). Для более качественного анализа надо понять, за счёт чего растёт показатель ROE. В этом поможет формула Дюпон.

Как бухгалтеру считать и анализировать рентабельность собственного капитала
1
63
Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
Законопроекты

Детям участников СВО предложили дать право на бесплатный проезд

Расширение льгот для семей участников СВО. В Госдуму внесли законопроект о бесплатном проезде в городском транспорте для детей участников СВО.

37
Логотип МойСклад
МойСклад
Маркетплейсы

Как устранить ошибки при сборке заказов на маркетплейсах и сократить затраты на логистику до 10 раз

Стремительный рост бизнеса кроме прибыли, большого количества клиентов и отгруженных заказов почти всегда связан и с ростом погрешностей, лишних расходов и недополученной выгоды. Как избавиться от ошибок при сборке заказов и в 10 раз сократить лишние затраты на логистику всего лишь с помощью одной интеграции — в кейсе компании ФормФикс.

Как устранить ошибки при сборке заказов на маркетплейсах и сократить затраты на логистику до 10 раз
68
Логотип nlukina
nlukina
ЕНП (единый налоговый платеж)

Зачет средств с ЕНС, как грамотно оформить. Рекомендации налоговиков

Если у организации обнаружилось положительное сальдо ЕНС, она может зачесть эту сумму в счет предстоящих платежей. Рассмотрим, как это сделать.

Зачет средств с ЕНС, как грамотно оформить. Рекомендации налоговиков
132
Логотип Qugo
Qugo
Бухгалтерский учет

Договор ГПХ: учет и отчетность

Сотрудничество с самозанятыми и физлицами без специального налогового статуса регулируется Гражданским кодексом. Расскажем, как вести бухучет по договорам ГПХ, и надо ли включать информацию об исполнителях в отчетность.

Договор ГПХ: учет и отчетность
70
Логотип «Контур»
«Контур»
ЕНП (единый налоговый платеж)

Новая схема списания с ЕНС: как теперь погашают обязательства с единого счета

В системе единого налогового счета сразу два нововведения. С 29 мая изменили порядок распределения обязательств, с 29 июня — срок списания по НДФЛ. Эксперты Контур.Экстерна разобрали в вопросах и ответах, как теперь списывают деньги с ЕНС и как досрочно заплатить подоходный налог.

Новая схема списания с ЕНС: как теперь погашают обязательства с единого счета
1
318
Логотип yevgeniyapankratova
yevgeniyapankratova
Поиск работы бухгалтеров

Где родился, там и пригодился: плюсы и минусы многолетней работы в одной компании

Сегодня опыт при приеме на работу играет ключевую роль. Чем его больше, тем лучше. Однако можно ли считать 10 лет в одной компании большим опытом? Как оставаться востребованным соискателем на рынке труда, не меняя места работы?

Где родился, там и пригодился: плюсы и минусы многолетней работы в одной компании
93
Читать еще