Об экспорте прослеживаемых товаров надо будет сообщать заранее

Внесут изменения в положение о системе прослеживаемости товаров.

Проект опубликован на федеральном портале.

Надо будет уведомлять ФНС о перемещении прослеживаемых товаров с территории РФ на территорию другого ‎государства – члена ЕАЭС до осуществления такого перемещения.

Это требование касается тех прослеживаемых товаров, которые включены в специальный перечень, утвержденный Евразийской экономической комиссией.

Кроме того, в положении пропишут норму об отражении прослеживаемых товаров в составе работ. Такая норма недавно была внесена в НК РФ.