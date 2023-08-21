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НДФЛ

При получении медали «За отвагу» не придется платить НДФЛ

Военнослужащим на СВО при награждении госнаградами (медалью «За отвагу» и медалью Жукова) выплачивается единовременное денежное поощрение. Оно не облагается НДФЛ.
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Почему – ФНС рассказала в письме от 14.08.2023 № СД-4-11/10435@.

Согласно пункту 93 статьи 217 НК освобождаются от НДФЛ доходы в виде денежных средств и иного имущества, безвозмездно полученных лицами, призванными на военную службу по мобилизации или проходящими военную службу по контракту.

Таким образом, единовременное денежное поощрение, выплачиваемое безвозмездно награжденным медалями Жукова и «За отвагу» не облагается НДФЛ.

Эта позиция согласована с Минфином.

Комментарии

1
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 1 минуту назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    жесть, а я и не знала, что при поощрение (медалью «За отвагу» и медалью Жукова) еще и удержания есть.

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