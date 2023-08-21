При получении медали «За отвагу» не придется платить НДФЛ

Почему – ФНС рассказала в письме от 14.08.2023 № СД-4-11/10435@.
Согласно пункту 93 статьи 217 НК освобождаются от НДФЛ доходы в виде денежных средств и иного имущества, безвозмездно полученных лицами, призванными на военную службу по мобилизации или проходящими военную службу по контракту.
Таким образом, единовременное денежное поощрение, выплачиваемое безвозмездно награжденным медалями Жукова и «За отвагу» не облагается НДФЛ.
Эта позиция согласована с Минфином.
Комментарии1
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
жесть, а я и не знала, что при поощрение (медалью «За отвагу» и медалью Жукова) еще и удержания есть.