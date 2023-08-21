Бухгалтеры выясняют, кто в компании должен заниматься маркировкой

Кроме непосредственно профильных тем (отчетов, первички и т. д.) бухгалтеры зачастую вынуждены заниматься побочными вопросами – например, маркировкой.

На кого на практике в компаниях возлагают эти обязанности, выясняют участники обсуждения в нашей группе «Красный уголок бухгалтера».

У кого-то маркировкой занимается бухгалтер за дополнительную плату, у кого-то – бухгалтер, но в рамках оклада.

В некоторых компаниях маркировка – это сфера деятельности отдела закупки.

В частности, у автора вопроса в компании есть свой лицензированный медицинский кабинет, для которого закупают лекарства. Их надо выводить из оборота через «Честный ЗНАК». Но кто должен этим заниматься?

Делитесь, как у вас в компании организован рабочий процесс с маркировкой. И голосуйте в нашем опросе.