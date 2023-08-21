Компания «Синара – транспортные машины» заплатят инвесторам 632,96 млн рублей дивидендов

Держатели акций получат по 28 копеек за обыкновенную ценную бумагу. Дата отсечки – 29 августа 2023 года.

«Синара – транспортные машины» (СТМ) направит 632,96 млн рублей на выплату дивидендов за счет нераспределенной прибыли за 2018, 2020 и 2021 годы. Об этом сказано на сайте Центра раскрытия информации.

За одну обыкновенную акцию инвесторы получат по 28 копеек.

По итогам 2022 года совет директоров СТМ рекомендовал не выплачивать дивиденды.

Лица, которые имеют право на получение дохода, будут определены 29 августа 2023 года.

СТМ входит в машиностроительный холдинг группы «Синара». Компания занимается производством и обслуживанием железнодорожной техники и дизельных промышленных установок.