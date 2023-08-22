🎓 Вебинар: Как начать торговлю пивом: работа с ЕГАИС. Уже сегодня в 15:00 мск!

Росалкогольрегулирование контролирует оборот алкоголя через систему ЕГАИС. В ЕГАИС прослеживается вся цепочка оборота алкоголя от производителя до покупателя. Обязанность продавца — подключиться к ЕГАИС и отражать приемку и списание, следить за остатками товара.
На вебинаре разберем:
Как работать с ЕГАИС.
Схема работы ЕГАИС.
Что будет если работать в обход ЕГАИС.
Как подключить и настроить.
В какой программе удобно работать с алкоголь ЕГАИС.
Как работать с пивом и пивными напитками.
Как правильно подавать декларации.
Учет для баров и торговых точек.
Ждем Вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!
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