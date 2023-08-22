🎓 Вебинар: Как начать торговлю пивом: работа с ЕГАИС. Уже сегодня в 15:00 мск!

Если торговая точка собирается торговать алкоголем, то надо подключиться к ЕГАИС. Разберитесь, как подключиться к ЕГАИС и работать с системой.

Росалкогольрегулирование контролирует оборот алкоголя через систему ЕГАИС. В ЕГАИС прослеживается вся цепочка оборота алкоголя от производителя до покупателя. Обязанность продавца — подключиться к ЕГАИС и отражать приемку и списание, следить за остатками товара.

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На вебинаре разберем:

Как работать с ЕГАИС. Схема работы ЕГАИС. Что будет если работать в обход ЕГАИС. Как подключить и настроить. В какой программе удобно работать с алкоголь ЕГАИС. Как работать с пивом и пивными напитками. Как правильно подавать декларации. Учет для баров и торговых точек.

Ждем Вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!