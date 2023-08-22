Мосбиржа расширяет фьючерсные контракты на акции пяти российских эмитентов

В список торгов вошли акции, которые выпустили «Камаз», «Банк Санкт-Петербург», «Башнефть», Московский кредитный банк, «М-Видео».

С 22 августа 2023 года на срочном рынке Мосбиржи начинаются торги поставочными фьючерсными контрактами еще пяти эмитентов. Об этом сказано на сайте торговой площадки.

К торгам допущены 47 контрактов с исполнением в сентябре и декабре 2023 года, а также в марте и июне 2024 года.

В число эмитентов, чьи фьючерсные контракты будут продаваться, вошли: «Камаз», «Банк Санкт-Петербург», «Башнефть», Московский кредитный банк и «М-Видео».

Заключая такие контракты, инвесторы смогут хеджировать риски в бумагах второго и третьего эшелонов, а также расширить свои торговые стратегии.

Поставочный фьючерс — это контракт, по которому продавец обязан поставить, а покупатель приобрести акции по заранее оговоренной цене. Это нужно сделать к дате исполнения договора.

Эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Евгений Калянов сообщил «Ведомостям», что новые фьючерсы положительно скажутся на ликвидности акций.

Ценные бумаги «Камаза» и банка «Санкт-Петербург» пользуются повышенным спросом, их стоимость активно растет с 2022 года.

С 23 ноября 2022 года Мосбиржа начала торговать фьючерсами на акции Positive Technologies.

С 18 апреля 2023 года на площадке появились поставочные фьючерсы на акции Института стволовых клеток человека (ИСКЧ), а с 29 июня — на акции компаний Woosh, Beluga, Segezha Group и «Совкомфлот».