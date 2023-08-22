Налоговики не могут арестовать дебиторскую задолженность компании

Обеспечительные меры прописаны в пункте 10 статьи 101 НК. Перечень имущества, на который может быть наложен арест – закрытый.
При этом имущественные права, к которым относится и дебиторская задолженность, не признаются имуществом.
Более того, есть решение Верховного суда, по которому дебиторку не учитывают для обеспечительных мер.
В этой связи нет правовых оснований для применения обеспечительных мер в отношении дебиторской задолженности.
Об этом сообщает ФНС в письме от 20.07.2023 № КЧ-4-18/9261@.
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