Налоговики не могут арестовать дебиторскую задолженность компании

Если по результатам налоговой проверки вынесено решение о привлечении к ответственности, могут применяться обеспечительные меры – запрет на отчуждение имущества. Но дебиторки это не касается.

Обеспечительные меры прописаны в пункте 10 статьи 101 НК. Перечень имущества, на который может быть наложен арест – закрытый.

При этом имущественные права, к которым относится и дебиторская задолженность, не признаются имуществом.

Более того, есть решение Верховного суда, по которому дебиторку не учитывают для обеспечительных мер.

В этой связи нет правовых оснований для применения обеспечительных мер в отношении дебиторской задолженности.

Об этом сообщает ФНС в письме от 20.07.2023 № КЧ-4-18/9261@.