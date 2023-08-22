Глава ВТБ Андрей Костин войдет в совет директоров ОСК

Правительство выбрало 13 кандидатур, которые могут представлять интересы РФ в совете директоров «Объединенной судостроительной корпорации».

Правительство предложило включить в совет директоров «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) главу банка ВТБ Андрея Костина. Об этом пишет «ТАСС».

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выдвижении кандидатов, которые будут представлять интересы Российской Федерации в совете директоров акционерного общества «Объединенная судостроительная компания», — сказано в сообщении кабмина.

Интересы Российской Федерации в совете директоров ОСК будут представлять 13 человек. Помимо главы ВТБ, в списке есть первый зампред банка Андрей Пучков.

Недавно мы писали, что ВТБ получит 100% акций «Объединенной судостроительной корпорации». Банк пять лет будет заниматься доверительным управлением контрольного пакета акций ОСК.