Компании из реестра МСП должны начислять пониженные взносы

Если компания прошляпила момент, когда ее включили в реестр МСП и продолжала применять общий тариф взносов, надо все пересчитать и сдать уточненки.

Обсуждение этого вопроса идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

В июле 2021 года компанию исключили из реестра МСП, а в июле 2022 – снова внесли. Теперь бухгалтеру предстоит сдать уточненные РСВ начиная с 3 квартала 2022 года, а также уточненки по налогу на прибыль.

Коллеги подсказывают, что применение пониженного тарифа – не право, а обязанность компании. Такое разъяснение недавно дала ФНС в письме от 17.07.2023 № ЗГ-3-11/9234.

Поэтому правильный выход только такой – пересчитать взносы. А раз взносы будут уменьшены, то и прибыль изменится, что влечет за собой перерасчет налога на прибыль.

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