Налоговики не собираются оповещать компании об изменении кадастровой стоимости для налога на имущество

Чтобы не было расхождение, предложили ввести новое правило – чтобы ФНС заранее оповещала компании о кадастровой стоимости недвижимости.
В частности, о том, что она пересмотрена, и с какого периода будет применяться новая кадастровая стоимость.
Но ФНС это предложение отвергла (письмо от 02.08.2023 № БС-19-21/234@).
Не позднее 6 месяцев со дня истечения установленного срока уплаты налога за истекший указанный налоговый период ИФНС пришлет сообщение, в котором указана, в том числе, кадастровая стоимость объекта.
Таким образом, Налоговым Кодексом предусмотрены механизмы периодического информирования о налоговой базе (кадастровой стоимости), использованной для исчисления налога.
Этого достаточно, считает ФНС. А кто хочет, может заказать выписку из ЕГРН, где будет кадастровая стоимость.
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