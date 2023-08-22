Налоговики не собираются оповещать компании об изменении кадастровой стоимости для налога на имущество

Компании сами считают налог на имущество по кадастровой стоимости, и уже после наступления срока уплаты (не скоро) получают от ФНС сообщение с суммой налога. При этом не всегда данные налогоплательщика и налоговиков сходятся.

Чтобы не было расхождение, предложили ввести новое правило – чтобы ФНС заранее оповещала компании о кадастровой стоимости недвижимости.

В частности, о том, что она пересмотрена, и с какого периода будет применяться новая кадастровая стоимость.

Но ФНС это предложение отвергла (письмо от 02.08.2023 № БС-19-21/234@).

Не позднее 6 месяцев со дня истечения установленного срока уплаты налога за истекший указанный налоговый период ИФНС пришлет сообщение, в котором указана, в том числе, кадастровая стоимость объекта.

Таким образом, Налоговым Кодексом предусмотрены механизмы периодического информирования о налоговой базе (кадастровой стоимости), использованной для исчисления налога.

Этого достаточно, считает ФНС. А кто хочет, может заказать выписку из ЕГРН, где будет кадастровая стоимость.