ИП из новых регионов пытаются выяснить, что им делать с переплаченными фиксированными взносами

Недавно задним числом изменили размер фиксированных взносов для ИП из новых регионов. Взносы существенно снизились, но кто-то уже успел уплатить их «по полной программе».

Бизнесмены не понимают, что им теперь делать с такой льготой.

В частности, в Telegram-чате ФНС описали ситуацию, когда ИП уплатил 45 842 руб. + 1% в максимальном размере. Итого – 302 903 руб. Эта сумма уже была учтена при расчете налога по УСН как за 1 квартал, так и за полугодие.

Теперь же для ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей фиксированный взнос снизили до 14 400 руб., а 1% вообще отменили.

Взносы ИП за 2023 год Все ИП (кроме новых регионов) ИП из новых регионов Взнос в совокупном фиксированном размере 45 842 14 400 Взносы на ОМС – – Взнос 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей 1% с дохода свыше 300 000, но не более 257 061 – Итого максимальный взнос 302 903 14 400

Коллеги советуют пересдать уведомления на авансы по УСН, пересчитав их без учета лишних взносов. То есть, сумма авансов по УСН вырастет. Таким образом, взносы, находящиеся на сальдо ЕНС, уйдут в бюджет в виде уплаты налога по УСН.

ФНС пока разъяснение по этой ситуации не дала.

Ранее в своем чате налоговики разъяснили, как малому бизнесу из новых регионов быть с пересчетом страховых взносов по пониженному тарифу, который также стал действовать задним числом. Вводные такие: сдать уточненки РСВ, а налог на прибыль пересчитать текущей датой, отразив лишние взносы во внереализационных доходах.

Если по аналогии рассуждать об УСН и взносах ИП, то получается, что вычет в 1 и 2 квартале надо оставить каким он был, а в 3 квартале уменьшить вычет и пересчитать аванс за 9 месяцев с учетом этих правок.

Однако пока подождем разъяснений ФНС на этот счет.