❗ ФНС: бухгалтерам из новых регионов не надо пересдавать декларации по налогу на прибыль из-за нового тарифа взносов

Бухгалтеры из новых регионов готовятся сдавать уточненки по РСВ за 1 и 2 кварталы 2023 года. Причина – изменение тарифа задним числом с 30% до 15%. Одновременно надо внести исправления по налогу на прибыль.

Напомним, малый бизнес из новых регионов в августе внесли в реестр МСП датой 10.01.2023. Теперь надо пересчитать страховые взносы с общего тарифа на пониженный. Для этого надо сдать уточненные РСВ.

Но изменения будут и в налоге на прибыль. Взносы уменьшатся, значит уменьшатся расходы, и значит увеличится налоговая база.

Как провести такую корректировку, обсуждают в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Коллеги советуют в 1С изменить тариф задним числом, перепровести начисление зарплаты, пересчитать взносы и заново сделать закрытие месяцев.

Тогда все само встанет на свои места, в том числе, и в части налоговой базы по налогу на прибыль. Если она вырастет и появится налог к доплате, то надо сдать уточненные декларации за 1 и 2 кварталы.

Вместе с тем, ФНС в своем Telegram-чате дает другое разъяснение: уточненки по налогу на прибыль не нужны.

Исчисление налогов, учитываемых в составе расходов, в излишнем размере не может квалифицироваться как ошибка при исчислении налога на прибыль, поясняет ФНС.

По мнению ФНС, корректировка суммы страховых взносов должна рассматриваться как новое обстоятельство, свидетельствующее о необходимости учета излишне исчисленной суммы взносов в периоде указанной корректировкив составе внереализационных доходов.

То есть, нужно отразить лишние взносы в доходах 3 квартала.

Между тем, коллеги подсказывают, что отразить все это в 1С будет сложно и проще провести уменьшение расходов задним числом (не сдавая уточненки), чем увеличение доходов в текущем периоде.

В любом случае при обоих способах налоговая база в декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев будет идентичной.

А как вы, уважаемые бухгалтеры новых регионов, будете отражать этот перерасчет по налогу на прибыль? Голосуйте.