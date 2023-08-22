Нанимать сотрудников в правительство будет искусственный интеллект

Правительство России решило провести эксперимент по отбору сотрудников на госслужбу с помощью искусственного интеллекта. Проект стартует уже на следующей неделе: 1 сентября, сообщают «Ведомости».

Эксперимент будет проводиться на базе платформы «Государственные кадры». В рамках первого этапа будут задействованы Минцифры, Минфин, Минтруд, Минэк и подведомственные им организации.

Это позволит автоматизировать процессы отбора, профессионального развития, мотивации, оценки чиновников, а также формирования профессиональной культуры и противодействия коррупции.

Эксперимент завершится 1 ноября 2024 года.