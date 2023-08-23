Для налога на прибыль бесплатное имущественное право оценивают по рыночной стоимости

Врать или не врать, вот в чем вопрос! Стоит ли «накручивать» опыт в резюме?

На рынке труда гигантская конкуренция. Люди, окончив институт, курсы, открывают сайт с вакансиями — и везде нужны специалисты с опытом. Из серии: нам нужны сотрудники до 25 лет с 30-летним стажем. А что делать, если его нет или мало, а знакомых, которые помогли бы с устройством на работу нет? Может быть «накручивать» опыт в резюме?