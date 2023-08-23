Для налога на прибыль бесплатное имущественное право оценивают по рыночной стоимости

Разъяснение дает Минфин в письме от 03.04.2023 № 03-03-06/1/29182.
Безвозмездно полученное имущество (работы, услуги) или имущественные права включаются во внереализационные доходы.
По безвозмездному имуществу оценка доходов идет так:
исходя из рыночных цен;
но не ниже остаточной стоимости по НУ – по амортизируемому имуществу;
не ниже затрат на производство (приобретение) – по иному имуществу.
Информация о ценах должна быть подтверждена документально или путем проведения независимой оценки.
В аналогичном порядке надо определять и стоимость безвозмездного имущественного права.
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