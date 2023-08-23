Охрана труда

О легком несчастном случае на производстве надо сообщать в СФР на специальном бланке

Старая форма сообщения о несчастном случае на производстве отменена. Есть новая форма для тяжелых случаев. А какую применять для легких?
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Разъяснение дал СФР в письме от 14.08.2023 № 09-20/138226.

Применять надо форму извещения о несчастном случае с легким исходом, которая предусмотрена в приложении № 1 к Методическим рекомендациям о порядке участия представителей отделений СФР в расследовании несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

Скачать эти методические рекомендации можно здесь.

Что касается несчастных случаев с тяжелым исходом, то для них форма извещения утверждена приказом Минтруда от 20.04.2022 № 223н.

Комментарии

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