Государственные пенсии

Население хочет получать пенсию в размере 69 тысяч рублей

Чтобы накопить желаемую сумму, эксперты советуют хранить сбережения в долларах, вкладываться в акции надежных компаний или участвовать в программе долгосрочных сбережений.
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Средний размер желаемой пенсии составляет 69 тыс. рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование «СберНПФ» и «Работа.ру».

Сейчас средняя сумма страховых выплат для пенсионеров по старости – 21,8 тыс. рублей или около 27% от утраченного заработка.

Жители Краснодарского края хотели бы на пенсии получать 104 тыс. рублей, в Москве и Подмосковье – 84 тыс. рублей, а в Самарской области – 80 тыс. рублей.

Самые низкие пенсионные ожидания у жителей Челябинской и Свердловской областей (46 и 56 тыс. рублей соответственно), а также в Татарстане – 53 тыс. рублей.

Желаемый россиянами размер пенсии сильно превышает реальный, поскольку последний отстает от социальных нормативов. Международная организация труда определила, что величина поддержки должна быть не меньше 40% от утраченного заработка, — сказала профессор Финансового университета при Правительстве РФ Юлия Долженкова.

Чтобы получить желаемую сумму пенсионного дохода, нужно начинать отчислять пенсию уже в 20-25 лет. Нужно каждый месяц откладывать около 5,5 тыс. рублей.

При этом клиент будет оформлять налоговый вычет (это примерно 8580 рублей в год) и реинвестировать эти средства. Получать негосударственные выплаты гражданин сможет начиная с 60 лет, и к этому периоду ежемесячная выплата в течение 10 лет составит порядка 70 тыс. рублей в месяц, — подсчитал генеральный директор НПФ «Достойное Будущее» Дмитрий Ключник.

Если вложить 100 тыс. рублей в новую программу долгосрочных сбережений и откладывать по 5 тыс. рублей в месяц, то с учетом налогового вычета и софинансирования к 60 годам можно накопить 4,8 млн рублей.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что такие прогнозы не учитывают инфляцию. По ее мнению, накопить на старость можно либо в долларах, либо через инвестиции в акции надежных компаний.

Комментарии

1
  • Логотип Вера Ревина
    Вера Ревина 29 минут назад

    Клерк.Ру

    ничегосебе у кубанцев аппетит побольше чем у москвичей

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