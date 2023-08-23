Декларация по НДС

Ввели новые коды для декларации по НДС

В НК РФ внесли несколько поправок по ставке НДС 0% и перечню необлагаемых НДС операций. Но кодов для них пока нет.
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Их довела ФНС письмом от 18.08.2023 № СД-4-3/10621@.

Смотрите все данные в таблицах.

По ставке НДС 0% (статья 164 НК) для разделов 4 и 6 декларации по НДС:

Код

Наименование операции

С какой даты действует норма

1011468

Реализация несырьевых товаров  (не указанных в пункте 2 статьи 164 НК) российскими организациями и ИП физлицам, ранее вывезенных по экспорту с РФ такими организациями и ИП на территорию иностранного государства, отгружаемых со склада на территории этого иностранного государства

01.01.2025

1011470

Реализация несырьевых товаров (указанных в пункте 2 статьи 164 НК) российскими организациями и ИП физлицам, ранее вывезенных по экспорту с РФ такими организациями и ИП на территорию иностранного государства, отгружаемых со склада, находящегося на территории этого иностранного государства

01.01.2025

1011473

Реализация работ российскими судоремонтными предприятиями по ремонту судов при условии заключения инвестиционного соглашения

01.07.2023

1011474

Реализация драгоценных металлов в слитках физлицам компаниями, осуществляющими их добычу

01.10.2023

Необлагаемые НДС (статья 149 НК) для раздела 7 декларации по НДС:

Код

Наименование операции

С какой даты действует норма

1010835

Передача личным фондом имущества выгодоприобретателям - физлицам

01.10.2023

1011225

Реализация туроператором турпродукта в сфере внутреннего или въездного туризма

01.07.2023

1011722

Реализация физлицами или банками цифровых прав, включающих одновременно ЦФА и утилитарные цифровые права, организациям, если указанные цифровые права удостоверяют право на получение товаров

01.10.23

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Комментарии

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