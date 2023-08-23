Ввели новые коды для декларации по НДС

Их довела ФНС письмом от 18.08.2023 № СД-4-3/10621@.
Смотрите все данные в таблицах.
По ставке НДС 0% (статья 164 НК) для разделов 4 и 6 декларации по НДС:
Код
Наименование операции
С какой даты действует норма
1011468
Реализация несырьевых товаров (не указанных в пункте 2 статьи 164 НК) российскими организациями и ИП физлицам, ранее вывезенных по экспорту с РФ такими организациями и ИП на территорию иностранного государства, отгружаемых со склада на территории этого иностранного государства
01.01.2025
1011470
Реализация несырьевых товаров (указанных в пункте 2 статьи 164 НК) российскими организациями и ИП физлицам, ранее вывезенных по экспорту с РФ такими организациями и ИП на территорию иностранного государства, отгружаемых со склада, находящегося на территории этого иностранного государства
01.01.2025
1011473
Реализация работ российскими судоремонтными предприятиями по ремонту судов при условии заключения инвестиционного соглашения
01.07.2023
1011474
Реализация драгоценных металлов в слитках физлицам компаниями, осуществляющими их добычу
01.10.2023
Необлагаемые НДС (статья 149 НК) для раздела 7 декларации по НДС:
Код
Наименование операции
С какой даты действует норма
1010835
Передача личным фондом имущества выгодоприобретателям - физлицам
01.10.2023
1011225
Реализация туроператором турпродукта в сфере внутреннего или въездного туризма
01.07.2023
1011722
Реализация физлицами или банками цифровых прав, включающих одновременно ЦФА и утилитарные цифровые права, организациям, если указанные цифровые права удостоверяют право на получение товаров
01.10.23
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Мероприятие пройдет 12 сентября в Краснодаре, отель Marriott. Можно участвовать онлайн.
Познакомьтесь с нами ближе и станьте частью «Клерк.Конференции»!
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