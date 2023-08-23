Цены на детское питание Nestle вырастут на 9%

С 4 сентября 2023 года швейцарская компания Nestle на 9% повысит опускные цены на детское питание, в том числе и на заменители грудного молока. Об этом пишет «Коммерсант».
Отпускные цены вырастут на продукцию брендов NAN, Nestogen, Nestlе и Gerber, а также на готовые завтраки Cosmostars, «Хрутка» и напитки из какао Nesquik.
Нельзя исключать риска недружественных действий со стороны компании, акционером которой являются представители недружественной страны. Минсельхоз России дополнительно уточнит позицию Нестле по озвученному повышению, — сообщили «РИА Новостям» в Минсельхозе.
Также там добавили, что на отечественное сырье для производства детского питания и готовых завтраков цены стабильны.
Себестоимость может вырасти только за счет удорожания логистики, энергоресурсов, упаковки, повышения зарплат и других факторов.
За первые шесть месяцев 2023 года выпуск сухих молочных смесей для детского питания вырос на 16,7% и достиг 26,2 тыс. тонн.
Производство готовых завтраков составило 146,5 тыс. тонн, что соответствует уровню 2022 года.
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Первая «Клерк.Конференция» пройдет 12 сентября в Краснодаре в отеле Marriott. Если не можете присутствовать лично — присоединяйтесь онлайн.
Приглашаем всех, кто хочет обсудить бухгалтерские темы в кругу коллег, и получить ответы на вопросы по темам ЕНС, ФСБУ и налоговых проверок 2023-2024 от спикеров лично или в прямом эфире.
До 31 августа акционные цены на билеты: 2 500 руб. очное участие и всего 1 000 руб онлайн! Торопитесь, места офлайн ограничены!
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