Цены на детское питание Nestle вырастут на 9%

С 4 сентября 2023 года швейцарская компания Nestle на 9% повысит опускные цены на детское питание, в том числе и на заменители грудного молока. Об этом пишет «Коммерсант».

Отпускные цены вырастут на продукцию брендов NAN, Nestogen, Nestlе и Gerber, а также на готовые завтраки Cosmostars, «Хрутка» и напитки из какао Nesquik.

Нельзя исключать риска недружественных действий со стороны компании, акционером которой являются представители недружественной страны. Минсельхоз России дополнительно уточнит позицию Нестле по озвученному повышению, — сообщили «РИА Новостям» в Минсельхозе.

Также там добавили, что на отечественное сырье для производства детского питания и готовых завтраков цены стабильны.

Себестоимость может вырасти только за счет удорожания логистики, энергоресурсов, упаковки, повышения зарплат и других факторов.

За первые шесть месяцев 2023 года выпуск сухих молочных смесей для детского питания вырос на 16,7% и достиг 26,2 тыс. тонн.

Производство готовых завтраков составило 146,5 тыс. тонн, что соответствует уровню 2022 года.