Центробанк начнет размораживать активы розничных инвесторов

Инвесторы смогут продать заблокированные ценные бумаги Банку России за деньги со счетов типа «С». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Центробанк.

Предполагается, что на начальном этапе будут созданы условия для «разблокировки» активов в первую очередь розничным инвесторам: заинтересованным иностранным инвесторам будет предоставлена возможность приобрести у российских инвесторов соответствующие «заблокированные» иностранные ценные бумаги за счет денежных средств, находящихся на счетах типа «С», — сказано в сообщении ЦБ.

Российские и иностранные инвесторы могут добровольно участвовать в этом процессе. Детальный порядок освобождения заблокированных активов будет утвержден в указе президента и в других нормативных актах.

На специальных рублевых счетах типа «С» лежат заблокированные активы «недружественных» нерезидентов. Их объем на начало ноября 2022 года превышал 280 млрд рублей. Этот счет нужен для осуществления сделок по покупке и продаже нерезидентами иностранной валюты за рубли.

Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что сначала разблокируют счета на 100 млрд рублей. Все замороженные активы россиян Минфин оценивает в 1,5 трлн рублей.

В июне 2022 года Национальный расчетный депозитарий включили в санкционный список, после чего европейские депозитарии Euroclear и Clearstream заблокировали активы инвесторов.