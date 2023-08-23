Центробанк начнет размораживать активы розничных инвесторов

Инвесторы смогут продать заблокированные ценные бумаги Банку России за деньги со счетов типа «С». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Центробанк.
Предполагается, что на начальном этапе будут созданы условия для «разблокировки» активов в первую очередь розничным инвесторам: заинтересованным иностранным инвесторам будет предоставлена возможность приобрести у российских инвесторов соответствующие «заблокированные» иностранные ценные бумаги за счет денежных средств, находящихся на счетах типа «С», — сказано в сообщении ЦБ.
Российские и иностранные инвесторы могут добровольно участвовать в этом процессе. Детальный порядок освобождения заблокированных активов будет утвержден в указе президента и в других нормативных актах.
На специальных рублевых счетах типа «С» лежат заблокированные активы «недружественных» нерезидентов. Их объем на начало ноября 2022 года превышал 280 млрд рублей. Этот счет нужен для осуществления сделок по покупке и продаже нерезидентами иностранной валюты за рубли.
Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что сначала разблокируют счета на 100 млрд рублей. Все замороженные активы россиян Минфин оценивает в 1,5 трлн рублей.
В июне 2022 года Национальный расчетный депозитарий включили в санкционный список, после чего европейские депозитарии Euroclear и Clearstream заблокировали активы инвесторов.
Топ-эксперты помогут разобраться в последних изменениях и самых сложных темах, обязательно ответят на вопросы участников. А еще вы почувствуете уникальную атмосферу комьюнити «Клерка» и получите полезные материалы. Что обсудим: ✔️ Как работать с ЕНС с учетом изменений в НК. ✔️ Как вести учет по всем семи новым ФСБУ. ✔️ Как сдавать отчетность без штрафов в 2023-2024 г. ✔️ Как отвечать на требования ФНС. ✔️ Как защититься от штрафов, уголовки и субсидарки при налоговых проверках. 💥Мы собрали для вас лучших спикеров-практиков с огромным опытом работы. В конференции примут участие: ▹доцент, к.э.н, главный бухгалтер с 15-летним стажем; ▹аттестованный аудитор; ▹аудитор и сертифицированный специалист 1С. ▹эксперт по налогам, управляющий партнер юридической компании. 🚀 Мероприятие пройдет 12 сентября с 9.00 до 19.00 в Краснодаре, отель Marriott. Не можете присутствовать лично — присоединяйтесь к нам онлайн.
Собираем бухгалтеров на первую масштабную Клерк.Конференцию!
Топ-эксперты помогут разобраться в последних изменениях и самых сложных темах, обязательно ответят на вопросы участников. А еще вы почувствуете уникальную атмосферу комьюнити «Клерка» и получите полезные материалы.
Что обсудим:
✔️ Как работать с ЕНС с учетом изменений в НК.
✔️ Как вести учет по всем семи новым ФСБУ.
✔️ Как сдавать отчетность без штрафов в 2023-2024 г.
✔️ Как отвечать на требования ФНС.
✔️ Как защититься от штрафов, уголовки и субсидарки при налоговых проверках.
💥Мы собрали для вас лучших спикеров-практиков с огромным опытом работы. В конференции примут участие:
▹доцент, к.э.н, главный бухгалтер с 15-летним стажем;
▹аттестованный аудитор;
▹аудитор и сертифицированный специалист 1С.
▹эксперт по налогам, управляющий партнер юридической компании.
🚀 Мероприятие пройдет 12 сентября с 9.00 до 19.00 в Краснодаре, отель Marriott. Не можете присутствовать лично — присоединяйтесь к нам онлайн.
Комментарии