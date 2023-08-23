Бюджетники будут составлять бухотчетность по новым правилам

Проект опубликован на федеральном портале.
В частности, по-новому надо будет отражать сведения о дебиторской задолженности по доходам (форма 0503769).
Пояснительную записку к балансу учреждения (форма 0503760) дополнят новыми таблицами:
№ 7 «Иная существенная информация по разделу 1 «Организационная структура учреждения»;
№ 8 «Иная существенная информация по разделу «Результаты деятельности учреждения»;
№ 9 «Иная существенная информация по разделу 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»;
№ 10 «Иная существенная информация по разделу 4 «Анализ показателей отчетности учреждения».
Изменится бланк формы 0503769 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения».
Новые нормы надо будет применять при составлении бухотчетности за 2023 год.
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