Бюджетники будут составлять бухотчетность по новым правилам

Отчёт о закрытии смены на кассе. LIFE PAY отвечает на самые популярные вопросы

Организации и ИП при осуществлении расчётов обязаны использовать ККТ и формировать фискальные документы. К таким документам относится, в том числе и отчёт о закрытии смены. Разберём, когда и как нужно сформировать этот документ, сколько может длиться смена, и есть ли ответственность за пропуск срока формирования отчёта о её закрытии.