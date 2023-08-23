👌 Если ИП не платил фиксированные взносы за 2023 год, авансы по УСН можно пересчитать

В этом году можно уменьшать авансы и налог по УСН на фиксированные взносы за текущий год, даже не уплачивая их. Еще не поздно применить вычет, который ИП не использовал за полугодие.
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Если у ИП на УСН «доходы» небольшой доход (менее 764 тыс. рублей), то налог не придется платить вообще. При этом и взносы тоже в этом году можно не платить.

Обсуждение идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

У ИП аванс по УСН по итогам 3 квартала будет 10 000 рублей. Ранее он не применял вычет на взносы, потому что не платил их. Теперь ИП может смело применять вычет в сумме неуплаченных взносов и налог по УСН сведется к нулю.

Кстати, некоторые ИП по итогам 9 месяцев вообще могут подать уведомление по УСН с отрицательной суммой и вернуть уплаченный ранее налог.

Рассмотрим это на примере.

ИП получил доход:

  • в 1 квартале –  200 000 руб.;

  • во 2 квартале – 300 000 руб.;

  • в 3 квартале – 150 000 руб.

Фиксированные взносы он не платил, поэтому он уплатил аванс по УСН и сдал уведомление:

  • за 1 квартал – на 12 000 руб.

  • за 2 квартал – на 18 000 руб.

К доплате за 3 квартал был бы налог 9 000 руб., но правила поменялись и теперь к авансам за все 3 квартала можно применить вычет в виде взносов.

Таким образом, аванса за 3 квартал не будет, а будет уменьшение. Можно сдать уведомление на сумму минус 30 000 руб.

Смотрите в нашей таблице как было и как стало для данного примера.

 Показатель

Было

Стало

Доход за 1 квартал

200 000

Доход за 2 квартал

300 000

Итого доход за полугодие

500 000

6% за 1 квартал

12 000

6% за 2 квартал

18 000

Итого 6% за полугодие

30 000

Вычет на взносы в 1 квартале

0

12 000

Вычет на взносы во 2 квартале

0

18 000

Итого вычет на взносы в полугодии

0

30 000

Аванс за 1 квартал к уплате

12 000

0

Аванс за 2 квартал к уплате

18 000

0

Итого аванс за полугодие к уплате

30 000

0

Итого аванс к уменьшению

30 000

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