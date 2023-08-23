👌 Если ИП не платил фиксированные взносы за 2023 год, авансы по УСН можно пересчитать

В этом году можно уменьшать авансы и налог по УСН на фиксированные взносы за текущий год, даже не уплачивая их. Еще не поздно применить вычет, который ИП не использовал за полугодие.

Если у ИП на УСН «доходы» небольшой доход (менее 764 тыс. рублей), то налог не придется платить вообще. При этом и взносы тоже в этом году можно не платить.

Обсуждение идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

У ИП аванс по УСН по итогам 3 квартала будет 10 000 рублей. Ранее он не применял вычет на взносы, потому что не платил их. Теперь ИП может смело применять вычет в сумме неуплаченных взносов и налог по УСН сведется к нулю.

Кстати, некоторые ИП по итогам 9 месяцев вообще могут подать уведомление по УСН с отрицательной суммой и вернуть уплаченный ранее налог.

Рассмотрим это на примере.

ИП получил доход:

в 1 квартале – 200 000 руб.;

во 2 квартале – 300 000 руб.;

в 3 квартале – 150 000 руб.

Фиксированные взносы он не платил, поэтому он уплатил аванс по УСН и сдал уведомление:

за 1 квартал – на 12 000 руб.

за 2 квартал – на 18 000 руб.

К доплате за 3 квартал был бы налог 9 000 руб., но правила поменялись и теперь к авансам за все 3 квартала можно применить вычет в виде взносов.

Таким образом, аванса за 3 квартал не будет, а будет уменьшение. Можно сдать уведомление на сумму минус 30 000 руб.

Смотрите в нашей таблице как было и как стало для данного примера.

Показатель Было Стало Доход за 1 квартал 200 000 Доход за 2 квартал 300 000 Итого доход за полугодие 500 000 6% за 1 квартал 12 000 6% за 2 квартал 18 000 Итого 6% за полугодие 30 000 Вычет на взносы в 1 квартале 0 12 000 Вычет на взносы во 2 квартале 0 18 000 Итого вычет на взносы в полугодии 0 30 000 Аванс за 1 квартал к уплате 12 000 0 Аванс за 2 квартал к уплате 18 000 0 Итого аванс за полугодие к уплате 30 000 0 Итого аванс к уменьшению – 30 000

Хотите разбираться в тонкостях применения упрощенки? Пройдите наш курс профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер на УСН».

После курса сможете:

Правильно составлять отчетность.

Вести бухгалтерский и налоговый учет.

Защищать бизнес перед ФНС и избегать многомиллионных штрафов.

Купить курс