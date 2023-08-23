👌 Если ИП не платил фиксированные взносы за 2023 год, авансы по УСН можно пересчитать

Если у ИП на УСН «доходы» небольшой доход (менее 764 тыс. рублей), то налог не придется платить вообще. При этом и взносы тоже в этом году можно не платить.
Обсуждение идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».
У ИП аванс по УСН по итогам 3 квартала будет 10 000 рублей. Ранее он не применял вычет на взносы, потому что не платил их. Теперь ИП может смело применять вычет в сумме неуплаченных взносов и налог по УСН сведется к нулю.
Кстати, некоторые ИП по итогам 9 месяцев вообще могут подать уведомление по УСН с отрицательной суммой и вернуть уплаченный ранее налог.
Рассмотрим это на примере.
ИП получил доход:
в 1 квартале – 200 000 руб.;
во 2 квартале – 300 000 руб.;
в 3 квартале – 150 000 руб.
Фиксированные взносы он не платил, поэтому он уплатил аванс по УСН и сдал уведомление:
за 1 квартал – на 12 000 руб.
за 2 квартал – на 18 000 руб.
К доплате за 3 квартал был бы налог 9 000 руб., но правила поменялись и теперь к авансам за все 3 квартала можно применить вычет в виде взносов.
Таким образом, аванса за 3 квартал не будет, а будет уменьшение. Можно сдать уведомление на сумму минус 30 000 руб.
Смотрите в нашей таблице как было и как стало для данного примера.
Показатель
Было
Стало
Доход за 1 квартал
200 000
Доход за 2 квартал
300 000
Итого доход за полугодие
500 000
6% за 1 квартал
12 000
6% за 2 квартал
18 000
Итого 6% за полугодие
30 000
Вычет на взносы в 1 квартале
0
12 000
Вычет на взносы во 2 квартале
0
18 000
Итого вычет на взносы в полугодии
0
30 000
Аванс за 1 квартал к уплате
12 000
0
Аванс за 2 квартал к уплате
18 000
0
Итого аванс за полугодие к уплате
30 000
0
Итого аванс к уменьшению
–
30 000
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