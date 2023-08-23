Фиксированные взносы ИП

👆 ИП требуют не применять к ним новые нормы НК про уменьшение налога на взносы

31 июля приняли закон, который задним числом с 1 января изменил правила уменьшения налогов по УСН и ПСН на фиксированные взносы.
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Для некоторых ИП это стало шоком потому что их налоговое бремя из-за этого увеличилось.

Кстати сами налоговики утверждают, что закон улучшил положение ИП и облегчил процесс учета взносов для уменьшения налогов.

Для кого-то, действительно, произошло улучшение. Но многие ИП пострадали. Речь о тех, кто в 2023 году уплатил взнос 1% за 2023 год и уже уменьшил на него авансы. Теперь такое уменьшение под запретом.

ФНС обещает подумать и выдать разъяснение, как быть этим ИП.

Но сами ИП тоже не сидят на месте и в ожидании разъяснений от ФНС уже подготовили свой ответ на нововведения.

Наша читательница разместила на форуме образец уведомления о неприменении поправок, ухудшающих положение ИП, так как это противоречит Конституции.

Вот тест этого извещения:

Тема: Уведомление о неприменении в отношении меня введенных изменений с 01.01.2023 года ФЗ от 31.07.2023 № 389-ФЗ, в часть второй НК РФ, гл. 26.2, ст. 346.21, пункт 3, подпункт 3.1

Текст письма:

Я, Индивидуальный предприниматель _________________________________- (ИНН _______________________), в 2023 году применяю упрощённую систему налогообложения с объектом налогообложения: «Доходы», в регионе __________________, со ставкой _________%.

На 01 января 2023 года, согласно подпункту 3.1, пункту 3, статьи 346.21, гл. 26.2, части 2 НК РФ, я могла уменьшить единый налог на сумму страховых взносов уплаченных и зарезервированных, в соответствии с поданными заявлениями по форме КНД 1150057 в МИ ФНС по месту учета.

Согласно статье 346.19, гл. 26.2, части Второй, НК РФ, налоговым периодом единого налога упрощённой системы налогообложения признается календарный год. Отчетными периодами, по результатам которых рассчитываются и оплачиваются авансовые платежи по единому налогу, признаются​ первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.

Страховые взносы индивидуальных предпринимателей в 2023 году рассчитываются как фиксированный платеж в размере 45 842 руб. 00 коп. и страховой взнос в размере 1% с дохода за минусом 300 000 руб. 00 коп.

Сумма страхового взноса в фиксированном размере начисляется 31 декабря отчетного года или следующего рабочего дня, если 31 декабря отчетного года выпадает на выходной.

Сумма страхового взноса в размере 1% с дохода за минусом 300 000 руб. 00 коп. начисляется 1 июля следующего года или следующего рабочего дня, если1 июля выпадает на выходной.

Федеральным законом № 389-ФЗ от 31.07.2023, введены изменения с 01.01.2023 года в правила расчета единого налога упрощённой системы налогообложения, в том числе внесены изменения в условия вычета из единого налога страховых взносов за 2023г., где мне отказано в уменьшении единого налога упрощённой системы налогообложения на рассчитанный,​ оплаченный и зарезервированный на едином налоговом счете страховой взнос в размере 1% от дохода за минусом 300​ 000 руб. 00 коп. в 2023 году.

Доход и денежные средства, являющиеся источником расчета и оплаты страхового взноса в размере 1% с дохода, возникают в текущем году. Учет их в расчете единого налога следующего года ухудшают мое положение, как налогоплательщика единого налога упрощённой системы налогообложения. Так же ухудшается мое положение в расчете единого налога текущего года в условиях смены системы налогообложения в 2024 году на систему «доходы минус расходы», так как в 2023 году страховой взнос в 1% уменьшал налог, а в 2024 году станет расходом, уменьшающим базу для налогообложения, несмотря на то, что источником его расчета и оплаты являются условия 2023 года. Считаю, что этот подход разрушает экономическую связь налоговой базы и объекта налогообложения, тем самым нарушает целую совокупность конституционных принципов и запретов, поскольку допускает взыскание взноса без источника для его уплаты в бюджет.

На основании права, данного мне Конституции РФ (статья 57), изменение налогового бремени ухудшающее положение налогоплательщика и пункта 2 статьи 5 части Первой НК РФ, прошу в отношении меня и поданных от моего имении деклараций по единому налогу в рамках применения упрощённой системы налогообложения за 2023 год не применять введенный с 01.01.2023 года пункт 3.1, пункту 3, статьи 346.21, гл. 26.2, части 2 НК РФ, Федеральным законом от 31.07.2023 № 389-ФЗ. (Определение от 26.03.2020 № 588-О Конституционный Суд РФ; Определение от 01.07.1999 № 111-О, Конституционный Суд РФ).

С Уважением ИП ______________ . _.

Тел. +7__________________

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