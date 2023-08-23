👆 ИП требуют не применять к ним новые нормы НК про уменьшение налога на взносы

31 июля приняли закон, который задним числом с 1 января изменил правила уменьшения налогов по УСН и ПСН на фиксированные взносы.

Для некоторых ИП это стало шоком потому что их налоговое бремя из-за этого увеличилось.

Кстати сами налоговики утверждают, что закон улучшил положение ИП и облегчил процесс учета взносов для уменьшения налогов.

Для кого-то, действительно, произошло улучшение. Но многие ИП пострадали. Речь о тех, кто в 2023 году уплатил взнос 1% за 2023 год и уже уменьшил на него авансы. Теперь такое уменьшение под запретом.

ФНС обещает подумать и выдать разъяснение, как быть этим ИП.

Но сами ИП тоже не сидят на месте и в ожидании разъяснений от ФНС уже подготовили свой ответ на нововведения.

Наша читательница разместила на форуме образец уведомления о неприменении поправок, ухудшающих положение ИП, так как это противоречит Конституции.

Вот тест этого извещения: