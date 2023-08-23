Стаж для больничного можно посчитать по двум трудовым книжкам

Если у сотрудника две трудовых книжки с периодами работы, которые не пересекаются, то при расчете страхового стажа можно учесть все периоды и обоих книжек.

Об этом сообщает Минтруд в письме от 17.08.2023 № 09-20/140554.

Порядок исчисления страхового стажа для больничных прописан в правилах, утвержденных приказом Минтруда от 09.09.2020 № 585н.

Записи в трудовой книжке, учитываемые при подсчете страхового стажа, должны быть оформлены в соответствии с трудовым законодательством, действовавшим на день их внесения в трудовую книжку (пункт 26 Правил № 585н).

Отсюда Минтруд делает вывод, что трудовым законодательством не установлен запрет на учет записей о трудовой деятельности для подтверждения страхового стажа из нескольких трудовых книжек.

На курсе научим:

Правильно увольнять и принимать сотрудников.

Заводить и вести трудовые книжки.

Работать без ошибок в 1С: ЗУП.

После обучения вы получите официальный диплом, который будет внесен в ФИС ФРДО.

Купить курс