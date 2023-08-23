Стаж для больничного можно посчитать по двум трудовым книжкам

Об этом сообщает Минтруд в письме от 17.08.2023 № 09-20/140554.
Порядок исчисления страхового стажа для больничных прописан в правилах, утвержденных приказом Минтруда от 09.09.2020 № 585н.
Записи в трудовой книжке, учитываемые при подсчете страхового стажа, должны быть оформлены в соответствии с трудовым законодательством, действовавшим на день их внесения в трудовую книжку (пункт 26 Правил № 585н).
Отсюда Минтруд делает вывод, что трудовым законодательством не установлен запрет на учет записей о трудовой деятельности для подтверждения страхового стажа из нескольких трудовых книжек.
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