🎓 Вебинар: Как, оставаясь в Excel, решать задачи растущего бизнеса. 7 сентября в 11:00 мск

Автоматизация финансового планирования помогает увидеть проблемы компании и найти ключевые точки роста. Правда, не всегда полный переход на специализированные системы для управления финансами может полностью закрыть все потребности бизнеса. Наш вебинар о том, как упростить полную автоматизацию финансов и сохранить гибкость учета и планирования всех бизнес-процессов.
Сэкономьте 100% стоимости вебинара! Участие стоит 0 рублей.
На вебинаре рассмотрим:
Проблемы, с которыми сталкивается бизнес при ведении учета, бюджетирования и планирования в Excel.
Варианты решения проблем планирования и учета. Обзор систем планирования и учета.
Почему оставаться в Excel часто более эффективно, чем полностью переходить на новую систему планирования и учета? Кейсы крупных компаний, ведущих часть отчетности в Excel.
Обзор современных решений для бизнес-аналитики на Excel..
Обсуждение кейсов участников вебинара.
Ждем Вас на вебинаре 7 сентября в 11:00 мск!
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