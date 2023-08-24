Пострадавшим от ЧС в Приморье выделят субсидии и льготные микрокредиты

Предприниматели, которые пострадали от подтоплений в Приморье, могут получить субсидию на возобновление деятельности, льготные микрокредиты и средства на обеспечение временной занятости работников. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
Размер субсидий для компаний со штатом до пяти человек включительно будет не больше 500 тыс. рублей, а со штатом более пяти человек – не больше 1 млн рублей.
Финансирование можно будет использовать для оплаты аренды помещения, покупки и ремонта станков и оборудования, приобретения оргтехники и мебели, ремонта помещения и оплаты электроэнергии. Еще одна мера поддержки — обеспечение временной занятости сотрудников, — сказано в сообщении правительства Приморья.
Пострадавшие предприниматели могут получить льготный микрокредит на сумму до 3 млн рублей сроком до 3 лет под 1-5% годовых. Для этого нужно обратиться в Фонд развития Приморского края.
Размер комиссии за поручительство Гарантийного фонда будет снижен.
В реестре пострадавших предпринимателей сейчас есть сведения о 287 организациях и ИП из Уссурийского городского округа и о более 20 предприятиях из Спасска-Дальнего.
С 3 по 23 августа 2023 года в Приморском крае выпало от 110 до 332,8 мм осадков. Последнее штормовое предупреждение объявили на 23-25 августа.
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▹аттестованный аудитор;
▹аудитор и сертифицированный специалист 1С.
▹эксперт по налогам, управляющий партнер юридической компании.
🚀 Мероприятие пройдет 12 сентября с 9.00 до 19.00 в Краснодаре, отель Marriott. Не можете присутствовать лично — присоединяйтесь к нам онлайн.
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