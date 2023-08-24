Пострадавшим от ЧС в Приморье выделят субсидии и льготные микрокредиты

Предприниматели могут получить до 1 млн рублей субсидий, а также взять льготный кредит до 3 млн рублей по ставке 1-5% годовых.

Предприниматели, которые пострадали от подтоплений в Приморье, могут получить субсидию на возобновление деятельности, льготные микрокредиты и средства на обеспечение временной занятости работников. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Размер субсидий для компаний со штатом до пяти человек включительно будет не больше 500 тыс. рублей, а со штатом более пяти человек – не больше 1 млн рублей.

Финансирование можно будет использовать для оплаты аренды помещения, покупки и ремонта станков и оборудования, приобретения оргтехники и мебели, ремонта помещения и оплаты электроэнергии. Еще одна мера поддержки — обеспечение временной занятости сотрудников, — сказано в сообщении правительства Приморья.

Пострадавшие предприниматели могут получить льготный микрокредит на сумму до 3 млн рублей сроком до 3 лет под 1-5% годовых. Для этого нужно обратиться в Фонд развития Приморского края.

Размер комиссии за поручительство Гарантийного фонда будет снижен.

В реестре пострадавших предпринимателей сейчас есть сведения о 287 организациях и ИП из Уссурийского городского округа и о более 20 предприятиях из Спасска-Дальнего.

С 3 по 23 августа 2023 года в Приморском крае выпало от 110 до 332,8 мм осадков. Последнее штормовое предупреждение объявили на 23-25 августа.