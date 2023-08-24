Если годовой доход превысит 251,4 млн. руб компания должна перейти с упрощенной системы на общую

Право на использование УСН пропадает, если компания нарушит хотя бы одно из шести правил.

Право на использование упрощенку пропадает, если не выполняется как минимум одно из обязательных условий.

Итак, перейти с упрощенной системы на общую придется, если:

Годовой доход превысит 200 млн руб. с учетом коэффициента-дефлятора в 2023 году 1,257 — 251,4 млн. руб.; Средняя численность работников превысит 130 человек; Остаточная стоимость основных средств превысит 150 млн руб.; Доля участия других юридических лиц в организации на УСН превысит 25%; Организация открыла филиал; Организация или ИП займутся видами деятельности из п. 3 ст. 346.12 НК, при которых запрещено применять УСН.

Если одно из шести правил не соблюдено, то организация должна начать применять ОСНО с начала того квартала, в котором произошло нарушение.

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