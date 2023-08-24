Если годовой доход превысит 251,4 млн. руб компания должна перейти с упрощенной системы на общую

Право на использование упрощенку пропадает, если не выполняется как минимум одно из обязательных условий.
Итак, перейти с упрощенной системы на общую придется, если:
Годовой доход превысит 200 млн руб. с учетом коэффициента-дефлятора в 2023 году 1,257 — 251,4 млн. руб.;
Средняя численность работников превысит 130 человек;
Остаточная стоимость основных средств превысит 150 млн руб.;
Доля участия других юридических лиц в организации на УСН превысит 25%;
Организация открыла филиал;
Организация или ИП займутся видами деятельности из п. 3 ст. 346.12 НК, при которых запрещено применять УСН.
Если одно из шести правил не соблюдено, то организация должна начать применять ОСНО с начала того квартала, в котором произошло нарушение.
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