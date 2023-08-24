Налоги, взносы, пошлины

🔥 Приглашаем принять участие в «Клерк.Конференции: ЕНП, поправки в НК, ФСБУ, оптимизация, отчетность, проверки». Она пройдет уже 12 сентября!

Ждем вас на нашем мероприятии с топовыми лекторами и темами. Участвуйте лично или онлайн.
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«Клерк.Конференция» пройдет 12 сентября в Краснодаре в 9.00 в отеле Marriott.

Не можете приехать или заняты работой? Не беда – принимайте участие онлайн из любой точки мира! Задавайте горячие вопросы, получайте информацию от топовых экспертов. А чтобы ничего не упустить, мы сохраним для вас запись трансляции.

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Пригласили для вас самых опытных спикеров-практиков:

  • Людмилу Ганичеву — аттестованного аудитора, основателя аудиторско-консалтинговой компании, спикера и автора образовательных курсов.

  • Наталью Румянцеву — коммерческого директора АТОЛ Онлайн, спикера отраслевых мероприятий, преподавателя МШУ Сколково, лектора корпоративного университета Ростелеком.

  • Светлану Беляеву — руководителя Учебно-консалтингового центра «Разобраться в налогах».

  • Елену Васильеву — аудитора, генерального директора аудиторской компании, основателя онлайн Школы Управления Бизнесом, сертифицированного специалиста 1С.

  • Владислава Каминского — управляющего партнера ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперта по налогам.

Наша осенняя Конференция станет итоговым событием уходящего года — обсудим все боли бухгалтеров, все сложности, с которыми пришлось столкнуться в 2023 году, пути их преодоления и новшества-2024.

Обсудим:

  • Как работать с ЕНС с учетом изменений в НК.

  • Как вести учет по всем семи новым ФСБУ.

  • Как сдавать отчетность без штрафов в 2023-2024 г.

  • Как отвечать на требования ФНС.

  • Как защититься от штрафов, уголовки и субсидарки при налоговых проверках.

  • Как сэкономить на применении ККТ и не попасть под налоговые риски.

  • Как законно оптимизировать налоги в эпоху цифрового контроля.

Хотите участвовать лично? Приезжайте! Вас ждут конкурсы, розыгрыши, подарки, кофе-брейки, общение и новые знакомства.

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Бронируйте свое участие в «Клерк.Конференции» уже сейчас!

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Ждем вас на нашем мероприятии с топовыми лекторами и темами. Участвуйте лично или онлайн.

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