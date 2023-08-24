Маркетинг

X5 Group стал самым заметным ритейлером в медиапространстве

В топ рейтинга обсуждаемых торговых сетей также вошли «Магнит» и «Лента».
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По итогам первого полугодия 2023 года в российском медиапространстве среди компаний ритейла уверенное лидерство получила X5 Group. Об этом сказано в исследовании «Интерфакса».

На втором и третьем местах расположились «Магнит» и «Лента».

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Одним из самых обсуждаемых событий с X5 Group стало сообщение о закрытии всех магазинов торговой сети «Карусель», которая работала 19 лет.

В число заметных инфоповодов «Магнита» вошла новость о запуске технологии проверки срока годности маркированной продукции на кассе, пилотный проект начинается с категории молочной продукции.

В топ по информационной значимости торговой сети «Лента» вошло сообщение об открытии в Санкт-Петербурге дискаунтера под новым брендом «Лента эконом».

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