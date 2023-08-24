Реклама

Задумали провести конференцию, митап или вебинар? «Клерк» соберет нужных людей!

Анонсируйте вебинары, курсы, конференции на «Клерке» и получайте больше участников.
7

«Клерк» поддержит любую идею об организации делового события. Мы обеспечим охваты, привлечем участников и разместим лендинг вашего мероприятия.

Информация о вашем событии будет включена в подборки мероприятий, которые выходят каждую неделю.

Мы ежедневно публикуем мероприятия дня в рассылке «Утренний бухгалтер».

Ссылки на события появятся в лентах, на главной странице сайта и в новостях.

На «Клерк» каждый месяц заходят 7 млн пользователей, которым интересна бухгалтерская и финансовая повестка. Они точно заметят ваше событие!

Оставить заявку

Заполняйте форму мероприятия в удобном конструкторе за 5 минут. А дальше собирайте лиды и следите за статистикой в личном кабинете.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Клерк
    Клерк
    Маркетплейсы

    Утилизация товаров, акт сверки, уведомление о выкупе: топ-3 ответа экспертов на сложные вопросы по маркетплейсам

    Как бухгалтеру отражать операции по маркетплейсу в учете и разбираться в документах, узнаете из обзора.

    Утилизация товаров, акт сверки, уведомление о выкупе: топ-3 ответа экспертов на сложные вопросы по маркетплейсам
    23
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    «Клерки» собираются на масштабную конференцию в Краснодаре. ЕНС, проверки, ФСБУ, новые отчеты, требования и уведомления: обсудим все ключевые изменения 2023-2024

    📢 Внимание, бухгалтеры и предприниматели! Приглашаем вас принять участие в самой грандиозной бухгалтерской конференции года от «Клерка»!

    «Клерки» собираются на масштабную конференцию в Краснодаре. ЕНС, проверки, ФСБУ, новые отчеты, требования и уведомления: обсудим все ключевые изменения 2023-2024
    3
    656
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Хотите лучшую работу? Изучайте вакансии дня от «Клерка»!

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    28
    Логотип bessonovgroup
    bessonovgroup
    Кадры

    💼Как я ищу человека в команду? И почему я не беру возрастных работников

    Всего в нашей команде на текущий момент работает 6 человек. Недавно я писал пост, что уволил юриста. В этот же день я разместил вакансию на поиск юриста по банкротству.

    10
    176
    Логотип СберРешения
    СберРешения
    Кадровые документы

    Частые ошибки при составлении штатного расписания

    Штатное расписание является важным документом и есть в каждой организации. А вот строгих правил как его составлять нет, поэтому компании сталкиваются со сложностями если приходят инспекторы ГИТ или возникают трудовые споры и необходимо предоставить штатное расписание в суде. 

    Частые ошибки при составлении штатного расписания
    136
    Логотип Клерк
    Клерк
    ФСБУ

    Каждый третий бухгалтер признается, что знаний по ФСБУ не хватает

    Мы изучили резюме 100 бухгалтеров со всей страны и всем задали один и тот же вопрос: в какой профессиональной области вам больше всего не хватает знаний? И вот что они ответили.

    Каждый третий бухгалтер признается, что знаний по ФСБУ не хватает
    63
    Логотип prokofafan
    prokofafan
    Кадры

    Лишь 22% работодателей интересуются, вовлечены ли сотрудники в жизнь организации

    hh.ru провел опрос компаний-работодателей по всей стране и выяснил, как компании оценивают насколько вовлечены их сотрудники в корпоративную жизнь и как сильно это влияет на бизнес-показатели.

    1
    39
    Логотип Мой бизнес
    Мой бизнес
    Малый и средний бизнес

    Как открыть свое кафе за 10 шагов. С чего начать?

    Треть опрошенных зумеров в России хотят открыть бизнес в общепите. Как это сделать и с чего начать — рассказывает Ксения Трофимова, генеральный директор ресторана «Оранжерея» из Севастополя.

    Как открыть свое кафе за 10 шагов. С чего начать?
    30
    Читать еще