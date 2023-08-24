Задумали провести конференцию, митап или вебинар? «Клерк» соберет нужных людей!

Анонсируйте вебинары, курсы, конференции на «Клерке» и получайте больше участников.

«Клерк» поддержит любую идею об организации делового события. Мы обеспечим охваты, привлечем участников и разместим лендинг вашего мероприятия.

Информация о вашем событии будет включена в подборки мероприятий, которые выходят каждую неделю.

Мы ежедневно публикуем мероприятия дня в рассылке «Утренний бухгалтер».

Ссылки на события появятся в лентах, на главной странице сайта и в новостях.

На «Клерк» каждый месяц заходят 7 млн пользователей, которым интересна бухгалтерская и финансовая повестка. Они точно заметят ваше событие!

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