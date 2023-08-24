Уточнят норму об утрате права на УСН в середине года

А что, если бизнесмен уже в процессе деятельности совершил такую операцию?
В НК РФ четко пропишут норму о лишении права на УСН при торговле ювелиркой.
Сейчас там сказано, что несоответствие требованиям (ведение «запретной» для УСН деятельности) ведет к утрате права на УСН с начала квартала, в котором допущено такое нарушение.
Но есть один технический момент – подпункт 22 пункта 3 статьи 346.12 НК (там значится ювелирная деятельность) формально не входит в перечень причин для утраты права на УСН.
Эту недоработку исправят. Проект опубликован на федеральном портале.
Вот выдержка из проекта:
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