Уточнят норму об утрате права на УСН в середине года

С 2023 года применять УСН при торговле ювелирными изделиями нельзя.

А что, если бизнесмен уже в процессе деятельности совершил такую операцию?

В НК РФ четко пропишут норму о лишении права на УСН при торговле ювелиркой.

Сейчас там сказано, что несоответствие требованиям (ведение «запретной» для УСН деятельности) ведет к утрате права на УСН с начала квартала, в котором допущено такое нарушение.

Но есть один технический момент – подпункт 22 пункта 3 статьи 346.12 НК (там значится ювелирная деятельность) формально не входит в перечень причин для утраты права на УСН.

Эту недоработку исправят. Проект опубликован на федеральном портале.

Вот выдержка из проекта:

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