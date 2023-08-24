🔥 При расчете среднего заработка для оплаты больничных предлагают брать зарплату за один год, а не за два

Для оплаты больничных средний дневной заработок считают так: зарплаты за 2 года делят на 730. Сотрудникам не выгоден такой расчет, считают профсоюзы. Поэтому предложили брать в расчет зарплату только за 1 год.

Федерация профсоюзов (ФНПР) обратилась в СФР с предложением вернуться к расчету пособий по больничным за последний год уплаты страховых взносов, чтобы повысить социальную защищенность трудящихся.

Раньше были правила расчета пособий, при которых учитывался средний заработок за 1 месяц. Переход на методику расчета за 3, а затем за 12 месяцев был обусловлен сложной социально-экономической обстановкой и нестабильностью доходов населения.

Методика исчисления пособий из среднего заработка за 2 года позиционировалась как временная норма оптимизации расходов и обеспечения сбалансированности бюджета ФСС. Теперь с бюджетом ФСС (ныне СФР) все хорошо – он профицитный.

Так почему бы не вернуться к расчетному периоду в 1 год?

Средняя зарплата в стране ежегодно растет. Однако действующий порядок расчета пособий не отражает фактически утраченный заработок.

Используется расчетный показатель, который не соответствует реальным потерям заработка по его величине и покупательной способности.

ФНПР предлагает отказаться от дальнейшего применения текущей методики.

Профсоюзы призывают к открытым обсуждениям и консультациям со всеми сторонами социального партнерства и широкой общественностью с целью выработки приемлемого решения.