У российских компаний проблемы на бирже Казахстана

Начало торгов бумагами российских компаний, получивших листинг на Астанинской международной бирже (AIX), задерживается, пишут «Ведомости».

Для ритейлеров Ozon, O’Key и агрохолдинга «Русагро» препятствием стал поиск маркетмейкера, который поддержал бы ликвидность торгов, рассказали представители компаний. Наличие такой проблемы для российских компаний подтвердил также представитель AIX. У казахстанских брокеров пока что «умеренный аппетит к поддержанию ликвидности по распискам российских компаний», отмечают эксперты.

Маркетмейкеры — это профучастники с обязательством по поддержанию цен, спроса, предложения и объема торгов финансовыми инструментами. Ими могут быть банки, брокеры, инвестфонды и т. д. Маркетмейкеры нужны, чтобы инвестор мог купить или продать любой финансовый инструмент в необходимом ему объеме.