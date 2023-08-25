Ценные бумаги

У российских компаний проблемы на бирже Казахстана

Российские компании не могут найти маркетмейкеров для поддержания ликвидности торгов.
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Начало торгов бумагами российских компаний, получивших листинг на Астанинской международной бирже (AIX), задерживается, пишут «Ведомости».

Для ритейлеров Ozon, O’Key и агрохолдинга «Русагро» препятствием стал поиск маркетмейкера, который поддержал бы ликвидность торгов, рассказали представители компаний. Наличие такой проблемы для российских компаний подтвердил также представитель AIX. У казахстанских брокеров пока что «умеренный аппетит к поддержанию ликвидности по распискам российских компаний», отмечают эксперты.

Маркетмейкеры — это профучастники с обязательством по поддержанию цен, спроса, предложения и объема торгов финансовыми инструментами. Ими могут быть банки, брокеры, инвестфонды и т. д. Маркетмейкеры нужны, чтобы инвестор мог купить или продать любой финансовый инструмент в необходимом ему объеме.

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