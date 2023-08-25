IT-компании

Минцифры изменит условия для включения софта в реестр отечественного программного обеспечения

Теперь чтобы софт считался российским, нужно его адаптировать хотя бы к одному отечественному процессору.
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Минцифры хочет внести поправки в постановление, которое регулирует процедуру признания программного обеспечения (ПО) российским. Об этом пишет «Коммерсант».

Разработчиков ПО могут обязать адаптировать свой софт таким образом, чтобы он был совместим минимум с одним отечественным процессором.

Совместимость с отечественным процессором не будет обязательной для включения в реестр, но позволит соответствовать дополнительным требованиям, имеющим значение для потенциальных заказчиков, — сказали в Минцифры.

В Минпромторге считают, что такая адаптация потребует много времени, поэтому готовить разработчиков к созданию продуктов для российских операционных систем нужно уже сейчас.

Комментарии

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