Минцифры изменит условия для включения софта в реестр отечественного программного обеспечения

Теперь чтобы софт считался российским, нужно его адаптировать хотя бы к одному отечественному процессору.

Минцифры хочет внести поправки в постановление, которое регулирует процедуру признания программного обеспечения (ПО) российским. Об этом пишет «Коммерсант».

Разработчиков ПО могут обязать адаптировать свой софт таким образом, чтобы он был совместим минимум с одним отечественным процессором.

Совместимость с отечественным процессором не будет обязательной для включения в реестр, но позволит соответствовать дополнительным требованиям, имеющим значение для потенциальных заказчиков, — сказали в Минцифры.

В Минпромторге считают, что такая адаптация потребует много времени, поэтому готовить разработчиков к созданию продуктов для российских операционных систем нужно уже сейчас.