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ФАС разберется с жалобами на мобильных операторов. Они берут плату за раздачу интернета с телефонов

Если ФАС найдет признаки нарушения антимонопольного закона, к крупным мобильным операторам будут приняты меры реагирования.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала изучать жалобы абонентов, которые недовольным тем, что операторы стали брать деньги за раздачу интернета со смартфонов. Об этом пишет «ТАСС».

Служба направила операторам связи запросы с целью установить все обстоятельства и детали. В настоящее время служба анализирует информацию, полученную от операторов связи, на основании которой в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства примет меры реагирования, — сказали в ФАС.

Сейчас у крупных операторов связи есть некоторые тарифы, где предусмотрена оплата раздачи интернета. Такие условия есть у «Билайна», «Мегафона», а также у МТС и Tele2.

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