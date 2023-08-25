ФАС разберется с жалобами на мобильных операторов. Они берут плату за раздачу интернета с телефонов

Если ФАС найдет признаки нарушения антимонопольного закона, к крупным мобильным операторам будут приняты меры реагирования.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала изучать жалобы абонентов, которые недовольным тем, что операторы стали брать деньги за раздачу интернета со смартфонов. Об этом пишет «ТАСС».

Служба направила операторам связи запросы с целью установить все обстоятельства и детали. В настоящее время служба анализирует информацию, полученную от операторов связи, на основании которой в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства примет меры реагирования, — сказали в ФАС.

Сейчас у крупных операторов связи есть некоторые тарифы, где предусмотрена оплата раздачи интернета. Такие условия есть у «Билайна», «Мегафона», а также у МТС и Tele2.