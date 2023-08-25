Минфин хочет сохранить ставки по льготной ипотеке

Несмотря на рост ключевой ставки, власти не планируют изменять условия льготных ипотечных кредитов.

Минфин не планирует поднимать ставку по льготной ипотеке на покупку жилья в новостройках. Об этом пишут «Известия».

15 августа 2023 года Центробанк внепланово увеличил ключевую ставку до 12%.

Раньше ЦБ менял ставку только 28 февраля 2022 года, тогда она выросла до 20%. Вслед за этим условия льготной ипотеки изменились: процент вырос с 7 до 20%.

Сейчас Минфин хочет оставить ставки по льготным ипотекам без изменений. Государство будет компенсировать банкам недополученный доход.

При ключевой в 12% власти сумеют найти ресурсы для субсидирования льготных ипотечных ставок. Однако если ЦБ продолжит быстрое ужесточение денежно-кредитной политики, корректировка процентов по госпрограммам в сторону повышения станет весьма вероятной, — сказал аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

По оценкам гендиректора инвестиционной компании на рынке недвижимости ООО «ФЛИП» Евгения Шавнева, затраты могут составить около 72 млрд рублей.

На программы льготной ипотеке в 2023 году выделили порядка 260 млрд рублей.