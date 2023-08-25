Ипотека

Минфин хочет сохранить ставки по льготной ипотеке

Несмотря на рост ключевой ставки, власти не планируют изменять условия льготных ипотечных кредитов.
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Минфин не планирует поднимать ставку по льготной ипотеке на покупку жилья в новостройках. Об этом пишут «Известия».

15 августа 2023 года Центробанк внепланово увеличил ключевую ставку до 12%.

Раньше ЦБ менял ставку только 28 февраля 2022 года, тогда она выросла до 20%. Вслед за этим условия льготной ипотеки изменились: процент вырос с 7 до 20%.

Сейчас Минфин хочет оставить ставки по льготным ипотекам без изменений. Государство будет компенсировать банкам недополученный доход.

При ключевой в 12% власти сумеют найти ресурсы для субсидирования льготных ипотечных ставок. Однако если ЦБ продолжит быстрое ужесточение денежно-кредитной политики, корректировка процентов по госпрограммам в сторону повышения станет весьма вероятной, — сказал аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

По оценкам гендиректора инвестиционной компании на рынке недвижимости ООО «ФЛИП» Евгения Шавнева, затраты могут составить около 72 млрд рублей.

На программы льготной ипотеке в 2023 году выделили порядка 260 млрд рублей.

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