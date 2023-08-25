«Клерк» сделал размещение вакансий на сайте простым и удобным, а главное — выгодным

Как выбрать кассу. Онлайн-кассы

В 2023 году практически все организации и ИП в РФ обязаны использовать при расчётах контрольно-кассовую технику. К выбору кассы нужно подойти внимательно: учесть требования закона и особенности бизнеса. Разберём, как выбрать онлайн-кассу и на что нужно обратить внимание.