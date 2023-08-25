ЕНП (единый налоговый платеж)

👉 Налоговики назвали топ-6 ошибок бухгалтеров в уведомлениях по ЕНП

Налоговики проанализировали сданные бизнесом уведомления по ЕНП и составили список самых распространенных ошибок. Их шесть.
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1. Уведомление сдано после сдачи декларации за этот период или вместе с ней

Уведомления надо сдавать на налоги, по которым уплата идет до сдачи деклараций, а когда декларации по налогу нет (например, на имущественные).

Если декларация уже сдана, то налоговики возьмут данные о начисленном налогу оттуда.

В приеме такого уведомления будет отказано. Придет сообщение, что декларация по данным, указанным в уведомлении, принята.

2. Дата сдачи уведомления больше установленного срока для его представления

Срок сдачи уведомлений – не позднее 25 числа месяца, в котором установлен срок уплаты.

Отметим, что пока штрафов за просрочку уведомлений нет. Пеней до конца года тоже нет.

3. Уведомления за не наступивший период.

Уведомление сдано за период, который еще не наступил.

Например, в июле 2023 года сдано ошибочное уведомление по НДФЛ с выплат работникам с кодом отчетного периода 34/02 (за период с 23.10.2023 – 22.11.2023), по которым срок сдачи – не позднее 25.11.2023.

Отметим, что код 34/02 для НДФЛ в июле – это нормально, потому что такой код в связке с КБК НДФЛ 15% применяют ИП на ОСНО. Так как налоговики не могут разобраться с этим кодом, они рекомендовали ИП использовать другой. Но и 34/02 тоже не запрещен, просто он означает одновременно и ноябрь, и 2 квартал.

4. Не идентифицирован ОКТМО или КБК

Если вы сдали уведомление с неправильным КБК или КБК, по которому сдача уведомления не требуется, вам придет сообщение: «По КБК предоставление уведомления невозможно».

В случае указания неправильного КБК или ОКТМО надо сформировать уведомление с правильными реквизитами и представить его заново.

5. По КБК не идентифицирован срок уплаты

В уведомлениях указывают неправильный код отчетного (налогового) периода, из-за чего не определяется срок уплаты.

Например, по транспортному налогу (КБК 18210604011021000110) некорректно указан код 21/03 или 31/03 вместо 34/02 (за 2 квартал) по сроку уплаты не позднее 28.07.2023.

6. Некорректное значение реквизита «Номер месяца (квартала)» либо он не заполнен

Период, указываемый в уведомлении необходим для правильного определения срока уплаты, а также однозначной связи с налоговой декларацией или новым уведомлением.

УФНС по Республике Саха напоминает, что уведомление можно исправить, отправив новое:

  • если неверно указана сумма, то сдают уведомление с теми же реквизитами с верной суммой;

  • если неверно указаны иные реквизиты, то в уведомлении по ранее указанным реквизитам ставят сумму «0» и указывают сумму с верными реквизитами.

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Комментарии

7
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 58 минут назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    удивительно!!! что только шесть!!!

  • Логотип Buh Lo
    Buh Lo
    54 минуты назад

    Светлана Вейс

    А обещали, что новая система позволит избежать ошибок и всё будет проще некуда😁

  • Логотип бух2007
    бух2007
    53 минуты назад

    Говорили же, что всего 5 реквизитов. Но и в них 6 ошибок 😁

  • Логотип rcnrcn
    rcnrcn 48 минут назад

    ФНС:

    испортили сальдо расчётов;

    задвоили начисления;

    потеряли часть платежей декабря;

    некорректно перенесли остатки;

    некорректно насчитывали доп. взнос;

    сделали автоматический зачёт на КБК, по которым нет и уже даже не будет начислений;

    не смогли до сих пор полноценно ввести в эксплуатацию сведения по ЕНС в ЛК;

    не одолели 02-платежи;

    испортили и переиграли систему вычетов по УСН Д/ПСН;

    не разобрались сами же с Уведомлениями/КБК/периодами по НДФЛ;

    не продумали ситуацию с НДФЛ для регионов;

    и т.д. и т.п.

    И это аж на целый на один ЕНС 😘

    • Логотип buhkompas
      buhkompas 38 минут назад

      Ирина

      Добавлю:

      начисляют пени не понятно на что

      списывают задолженность в 2-3 раза больше, чем есть

    • Логотип Danay
      Danay 8 минут назад

      еще и бух учет приходится параллельно вести вручную на листочках бумаги, работы реально прибавилось в разы.

  • Логотип Astrasol
    Astrasol 28 минут назад

    я в платежках по налогам за всю свою долгую проф.жизнь не более пары-тройки раз допускала ошибки, да и то - давно это было, а в среднем - раз в пятилетку-шестилетку! в налог.периоде, не поменяла при копировании - решалось простейшим письмом об уточнении. Все спокойно, чинно, благородно:) А сейчас я за полгода уже несколько уведомлений уточняла! по разным причинам пришлось это делать, дело не в моей невнимательности, налог был полностью уплачен, т.е в условиях платежек не надо было бы ничего доплачивать /корректировать. и при этом еще параллельно получала нервяк - а не задвоятся ли оные в их клятой программе?! буквально шлю всяческое * придумщикам...

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