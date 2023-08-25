👉 Налоговики назвали топ-6 ошибок бухгалтеров в уведомлениях по ЕНП

Налоговики проанализировали сданные бизнесом уведомления по ЕНП и составили список самых распространенных ошибок. Их шесть.

1. Уведомление сдано после сдачи декларации за этот период или вместе с ней

Уведомления надо сдавать на налоги, по которым уплата идет до сдачи деклараций, а когда декларации по налогу нет (например, на имущественные).

Если декларация уже сдана, то налоговики возьмут данные о начисленном налогу оттуда.

В приеме такого уведомления будет отказано. Придет сообщение, что декларация по данным, указанным в уведомлении, принята.

2. Дата сдачи уведомления больше установленного срока для его представления

Срок сдачи уведомлений – не позднее 25 числа месяца, в котором установлен срок уплаты.

Отметим, что пока штрафов за просрочку уведомлений нет. Пеней до конца года тоже нет.

3. Уведомления за не наступивший период.

Уведомление сдано за период, который еще не наступил.

Например, в июле 2023 года сдано ошибочное уведомление по НДФЛ с выплат работникам с кодом отчетного периода 34/02 (за период с 23.10.2023 – 22.11.2023), по которым срок сдачи – не позднее 25.11.2023.

Отметим, что код 34/02 для НДФЛ в июле – это нормально, потому что такой код в связке с КБК НДФЛ 15% применяют ИП на ОСНО. Так как налоговики не могут разобраться с этим кодом, они рекомендовали ИП использовать другой. Но и 34/02 тоже не запрещен, просто он означает одновременно и ноябрь, и 2 квартал.

4. Не идентифицирован ОКТМО или КБК

Если вы сдали уведомление с неправильным КБК или КБК, по которому сдача уведомления не требуется, вам придет сообщение: «По КБК предоставление уведомления невозможно».

В случае указания неправильного КБК или ОКТМО надо сформировать уведомление с правильными реквизитами и представить его заново.

5. По КБК не идентифицирован срок уплаты

В уведомлениях указывают неправильный код отчетного (налогового) периода, из-за чего не определяется срок уплаты.

Например, по транспортному налогу (КБК 18210604011021000110) некорректно указан код 21/03 или 31/03 вместо 34/02 (за 2 квартал) по сроку уплаты не позднее 28.07.2023.

6. Некорректное значение реквизита «Номер месяца (квартала)» либо он не заполнен

Период, указываемый в уведомлении необходим для правильного определения срока уплаты, а также однозначной связи с налоговой декларацией или новым уведомлением.

УФНС по Республике Саха напоминает, что уведомление можно исправить, отправив новое:

если неверно указана сумма, то сдают уведомление с теми же реквизитами с верной суммой;

если неверно указаны иные реквизиты, то в уведомлении по ранее указанным реквизитам ставят сумму «0» и указывают сумму с верными реквизитами.

После курса вы забудете о претензиях от налоговиков, начнете с легкостью применять федеральные стандарты в учете.

✔ Научитесь работать со всеми ФСБУ без штрафов.

✔ Получите официальное удостоверение, которое внесено в госреестр ФИС ФРДО.

✔ Сможете изменить учетную политику под новые правила бухучета.

Купить курс