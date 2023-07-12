🔥🔥🔥 ФНС обновила таблицу с кодами уведомлений по ЕНП. В каждом квартале обнаружился четвертый месяц

ФНС озвучила новые коды для НДФЛ ИП. Ежеквартальный НДФЛ предлагают считать налогом за 4-ый месяц каждого квартала.

Поясним, речь идет про ИП на ОСНО, адвокатов, нотариусов, арбитражных управляющих. В 1 квартале они столкнулись с проблемой при отправке уведомления на НДФЛ из-за кодов, имеющих двойное назначение.

Например, код 34/01 – это одновременно 1 квартал и октябрь.

Об этой истории мы рассказывали в материале «Скандал недели и новая ЕНС-боль: налоговики отказываются принимать уведомления на аванс НДФЛ 15%».

Бухгалтеры просили налоговиков исправить таблицу на сайте ФНС по ЕНП-уведомлениям. Коллеги давали налоговикам ссылку на нашу статью и просили разобраться в ситуации.

И вот свершилось! ФНС прислушалась к бухгалтерам и исправила свою недоработку. Таблицу обновили.

Теперь там есть коды для НДФЛ ИП на ОСНО. Но интрига сохраняется. Коды там представлены в двух вариантах.

С кодами 34/01, 34/02, 34/03 все ясно, их ФНС озвучивала ранее.

Но предлагаются еще такие коды: 1 квартал – 21/04;

2 квартал – 31/04;

3 квартал – 33/04.

УФНС по Санкт-Петербургу на своем сайте предлагает именно такие коды.

А какой код по НДФЛ ИП на ОСНО за 2 квартал выберете вы – 34/02 или 31/04?