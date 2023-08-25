Изменили правила налогового мониторинга — ФНС расширили права по проверкам

Налоговики могут проводить допрос свидетелей и осмотр территорий, приостанавливать направление мотивированного мнения по запросу организации. Чем тогда налоговый мониторинг лучше обычного взаимодействия?
Несколько плюсов все-таки есть:
меньше требований и запросов от ФНС;
участник мониторинга получает экспертное мнение налогового органа по спорным вопросам о совершенных или планируемых сделках, а также по вопросам налогового урегулирования;
налоговики будут предупреждать об ошибках.
Если вы подходите под условия применения налогового мониторинга, то торопитесь подать соответствующее заявление до 1 сентября 2023.
К нему нужно приложить:
регламент информационного взаимодействия;
информацию об организациях, о физических лицах, которые прямо и (или) косвенно участвуют в организации (доля участия составляет более 25 %);
усовершенствованную учетную политику;
документы, регламентирующие систему внутреннего контроля.
Формы и форматы документов утверждены приказом ФНС от 11.05.2021 № ЕД-7-23/476@ и приказом ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@.
Решение о проведении налогового мониторинга ФНС принимает до 1 ноября года.
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Топ-эксперты помогут разобраться в последних изменениях и самых сложных темах, обязательно ответят на вопросы участников. А еще вы почувствуете уникальную атмосферу комьюнити «Клерка» и получите полезные материалы.
Что обсудим:
✔️ Как работать с ЕНС с учетом изменений в НК.
✔️ Как вести учет по всем семи новым ФСБУ.
✔️ Как сдавать отчетность без штрафов в 2023-2024 г.
✔️ Как отвечать на требования ФНС.
✔️ Как защититься от штрафов, уголовки и субсидарки при налоговых проверках.
💥Мы собрали для вас лучших спикеров-практиков с огромным опытом работы. В конференции примут участие:
▹доцент, к.э.н, главный бухгалтер с 15-летним стажем;
▹аттестованный аудитор;
▹аудитор и сертифицированный специалист 1С.
▹эксперт по налогам, управляющий партнер юридической компании.
🚀 Мероприятие пройдет 12 сентября с 9.00 до 19.00 в Краснодаре, отель Marriott. Не можете присутствовать лично — присоединяйтесь к нам онлайн.
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