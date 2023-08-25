Налоговый мониторинг

Изменили правила налогового мониторинга — ФНС расширили права по проверкам

Глобальные поправки от 31 июля 2023 г. закона № 389-ФЗ коснулись тех налогоплательщиков, которые подключены к налоговому мониторингу.
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Налоговики могут проводить допрос свидетелей и осмотр территорий, приостанавливать направление мотивированного мнения по запросу организации. Чем тогда налоговый мониторинг лучше обычного взаимодействия?

Несколько плюсов все-таки есть:

  • меньше требований и запросов от ФНС;

  • участник мониторинга получает экспертное мнение налогового органа по спорным вопросам о совершенных или планируемых сделках, а также по вопросам налогового урегулирования;

  • налоговики будут предупреждать об ошибках.

Если вы подходите под условия применения налогового мониторинга, то торопитесь подать соответствующее заявление до 1 сентября 2023.

К нему нужно приложить:

  • регламент информационного взаимодействия;

  • информацию об организациях, о физических лицах, которые прямо и (или) косвенно участвуют в организации (доля участия составляет более 25 %);

  • усовершенствованную учетную политику;

  • документы, регламентирующие систему внутреннего контроля.

Формы и форматы документов утверждены приказом ФНС от 11.05.2021 № ЕД-7-23/476@ и приказом ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@.

Решение о проведении налогового мониторинга ФНС принимает до 1 ноября года.

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Комментарии

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