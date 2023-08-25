Кассовая смена не может длиться более суток, иначе штраф

Закрытие смены по истечении 24 часов после ее открытия будет рассматриваться, как нарушение.

В своем письме УФНС по г. Москве от 18.07.2023 № 17-23/2/079901@ объяснила, что кассовый чек не может быть сформирован позднее, чем через 24 часа с момента формирования отчета об открытии смены.

Когда смена превышает 24 часа, фискальный признак документа на кассовом чеке не формируется.

Получается, что максимальная продолжительность смены при работе на контрольно-кассовой технике — не более 24 часов. В противном случае будет зафиксировано нарушение порядка применения ККТ.

Штрафные санкции предусмотрены ч. 4 ст. 14.5 КоАП: