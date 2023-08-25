Кассовые операции

Кассовая смена не может длиться более суток, иначе штраф

Закрытие смены по истечении 24 часов после ее открытия будет рассматриваться, как нарушение.
41

В своем письме УФНС по г. Москве от 18.07.2023 № 17-23/2/079901@ объяснила, что  кассовый чек не может быть сформирован позднее, чем через 24 часа с момента формирования отчета об открытии смены. 

Когда смена превышает 24 часа, фискальный признак документа на кассовом чеке не формируется.

Получается, что максимальная продолжительность смены при работе на контрольно-кассовой технике — не более 24 часов. В противном случае будет зафиксировано нарушение порядка применения ККТ.

Штрафные санкции предусмотрены ч. 4 ст. 14.5 КоАП:

  • на должностных лиц — от 1,5 до 3 тыс. рублей;

  • на юрлиц — от 5 до 10 тыс. рублей.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Обзоры для бухгалтера

    Рубль слабеет, много дивидендов, новые выпуски облигаций, слёзный отчёт М.Видео. Воскресный инвестдайджест

    Рубль не спешит укрепляться и хочет на 100. Компании объявляют дивиденды за 1П2023. Разместились и готовятся к размещению несколько крайне интересных выпусков облигаций, а я пополнил портфель новыми бумагами и рассказал в традиционном инвестдайджесте о самом важном, что, на мой взгляд, произошло за неделю.

    87
    Логотип nlukina
    nlukina
    Бухгалтеры

    Что ест бухгалтер. Субботнее меню. Продолжаем постоянную рубрику в Трибуне

    Продолжаем рубрику «Что ест бухгалтер». Напоминаю, что написать такой пост может любой пользователь, а не только я. Создавайте посты, пишите в заголовке «Что ест бухгалтер» и делитесь своими рецептами и красивыми фотографиями.

    Что ест бухгалтер. Субботнее меню. Продолжаем постоянную рубрику в Трибуне
    39
    705
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    🔥 Приглашаем принять участие в «Клерк.Конференции: ЕНП, поправки в НК, ФСБУ, оптимизация, отчетность, проверки». Она состоится уже 12 сентября!

    Ждем вас на нашем мероприятии с топовыми лекторами и темами. Участвуйте лично или онлайн.

    🔥 Приглашаем принять участие в «Клерк.Конференции: ЕНП, поправки в НК, ФСБУ, оптимизация, отчетность, проверки». Она состоится уже 12 сентября!
    2
    493
    Логотип nlukina
    nlukina
    Резюме бухгалтера

    Спрос на бухгалтеров резко вырос из–за ЕНП. Или нет худа без добра

    Хорошие новости, коллеги! Предприниматели утратили всякую надежду разобраться с ЕНП и активно нанимают в штат профессиональных бухгалтеров, хотя раньше обходились без них. Не сигнал ли это к смене места работы? Если да, то где размещать свою резюме?

    Спрос на бухгалтеров резко вырос из–за ЕНП. Или нет худа без добра
    5
    1,5 тыс.
    Логотип Клерк
    Клерк
    Декларация по НДС

    Внимание бухгалтерам на ОСНО: новые коды для декларации НДС

    В Налоговый кодекс внесли поправки по ставке НДС 0% и перечню необлагаемых НДС операций. Но кодов для них нет, поэтому ФНС довела их отдельным письмом.

    Внимание бухгалтерам на ОСНО: новые коды для декларации НДС
    348
    Читать еще