Банкротство

Предпринимателям подняли лимиты для внесудебного банкротства

Упрощенное банкротство могут назначить, если долги не превышают 1 млн рублей.
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ИП может избавиться от своих долгов от 25 000 до 1 млн рублей, если объявит себя банкротом. Имущество будет продано для расплаты с кредиторами, остальные долги спишут. Исключение — алименты, долги перед сотрудниками по зарплате и возмещению вреда.

С 3 ноября 2023 года упрощенное банкротство без суда можно начинать, если долги не превышают 1 млн рублей. Изменения внес закон от 04.08.2023 № 474-ФЗ.

При этом расширили и возможности для кредиторов. Они могут инициировать обычную процедуру банкротства, а не упрощенную, если есть обоснованные предположений и (или) доказательств, что у должника есть имущество или доход, которые могут погасить долги, или есть сделки по ним, которые можно оспорить и погасить обязательства перед кредиторами.

Сократили срок для повторной процедуры внесудебного банкротства — можно повторно стать банкротом через 5 лет с момента первого признания таковым.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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