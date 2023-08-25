Жители новых регионов могут получать медпомощь бесплатно

Минздрав России сообщил, что получить медицинскую помощь жители новых регионов смогут до получения полиса и опубликовал постановление о новых правилах на интернет-портале правовой информации.
Кстати, полис ОМС можно быстро оформить через Госуслуги.
Электронный полис можно просто показать на экране телефона.
Если у вас уже есть полис, то необходимо зайти на Госуслуги и дать согласие на получение данных из ФОМС. Полис загрузится в личный кабинет.
Если полиса нет, на Госуслугах можно подать заявление и получить сразу цифровой полис.
Больше миллион жителей новых регионов уже получили электронный полис ОМС.
Комментарии