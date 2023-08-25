Общество

Жители новых регионов могут получать медпомощь бесплатно

Жители новых регионов РФ и граждане Украины, прибывшие в Россию, но ещё не получившие полис ОМС, бесплатно получат медпомощь на всей территории страны.
8

Минздрав России сообщил, что получить медицинскую помощь жители новых регионов смогут до получения полиса и опубликовал постановление о новых правилах на интернет-портале правовой информации. 

Кстати, полис ОМС можно быстро оформить через Госуслуги.

Электронный полис можно просто показать на экране телефона.

Если у вас уже есть полис, то необходимо зайти на Госуслуги и дать согласие на получение данных из ФОМС. Полис загрузится в личный кабинет.

Если полиса нет, на Госуслугах можно подать заявление и получить сразу цифровой полис.

Больше миллион жителей новых регионов уже получили электронный полис ОМС.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    🔥 Приглашаем принять участие в «Клерк.Конференции: ЕНП, поправки в НК, ФСБУ, оптимизация, отчетность, проверки». Она состоится уже 12 сентября!

    Ждем вас на нашем мероприятии с топовыми лекторами и темами. Участвуйте лично или онлайн.

    🔥 Приглашаем принять участие в «Клерк.Конференции: ЕНП, поправки в НК, ФСБУ, оптимизация, отчетность, проверки». Она состоится уже 12 сентября!
    1
    251
    Логотип olgachuchumaeva
    olgachuchumaeva
    Право

    За наш счет. В ресторане можно не платить за еду, если она вам не понравилась

    ❗️Согласно правилам оказания услуг общественного питания, потребитель вправе отказаться от договора, если обнаружил существенные недостатки услуги.

    4
    Логотип nlukina
    nlukina
    Резюме бухгалтера

    Спрос на бухгалтеров резко вырос из–за ЕНП. Или нет худа без добра

    Хорошие новости, коллеги! Предприниматели утратили всякую надежду разобраться с ЕНП и активно нанимают в штат профессиональных бухгалтеров, хотя раньше обходились без них. Не сигнал ли это к смене места работы? Если да, то где размещать свою резюме?

    Спрос на бухгалтеров резко вырос из–за ЕНП. Или нет худа без добра
    2
    594
    Логотип Клерк
    Клерк
    Декларация по НДС

    Внимание бухгалтерам на ОСНО: новые коды для декларации НДС

    В Налоговый кодекс внесли поправки по ставке НДС 0% и перечню необлагаемых НДС операций. Но кодов для них нет, поэтому ФНС довела их отдельным письмом.

    Внимание бухгалтерам на ОСНО: новые коды для декларации НДС
    168
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Ищете хорошую работу – она есть у нас! Скорее смотрите вакансии дня от «Клерка»

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    151
    Логотип nlukina
    nlukina

    Про поиск сотрудника, вранье в резюме и «провокационную» одежду. Что обсуждали в Трибуне на этой неделе? 🗣

    Последняя полная неделя лета подходит к концу. Счастливчики возвращаются из отпусков, включаются в работу и в обсуждения насущных проблем у нас в Трибуне. Вспомните, что мы читали и обсуждали.

    Про поиск сотрудника, вранье в резюме и «провокационную» одежду. Что обсуждали в Трибуне на этой неделе? 🗣
    53
    Логотип Цифровая HR платформа
    Цифровая HR платформа
    Управление персоналом

    Как HR-специалисту решить проблему нехватки персонала и сократить операционные издержки

    Расскажем, как HR-специалисту закрывать потребности бизнеса во временном персонале и экономить при этом ресурсы компании.

    Как HR-специалисту решить проблему нехватки персонала и сократить операционные издержки
    503
    Логотип Модульбанк
    Модульбанк
    Блокировка счетов по 115-ФЗ

    Доступ к расчетному счету ограничен: пять основных причин

    Следуя требованиям закона №115-ФЗ, банки отслеживают  движение  денежных средств по счетам клиентов и пресекают операции сомнительного характера. В статье разберем основные причины, почему дистанционное банковское обслуживание может быть приостановлено для проверки законности переводов, и как избежать нежелательной блокировки.

    Доступ к расчетному счету ограничен: пять основных причин
    485
    Читать еще