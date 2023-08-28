Налоги, взносы, пошлины

Налоговые уведомления в электронной форме получают более 28 млн россиян

28,5 млн физлиц выбрали возможность получать налоговые уведомления в электронной форме, сообщили в ФНС.
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Подключить возможность получать электронные уведомления можно через личный кабинет налогоплательщика или личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг.

Доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика» можно получить:

  • с помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте, которую можно оформить в любом налоговом органе, предъявив документ, удостоверяющий личность;

  • с использованием учетной записи Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) – реквизитов доступа, применяемых для авторизации на портале госуслуг;

  • с помощью квалифицированной электронной подписи.

Для подключения к электронной рассылке налоговых уведомлений через ЛК ЕПГУ в личном кабинете на ЕПГУ можно сформировать согласие по форме, утвержденной приказом ФНС России от 12.05.2023 № ЕД-7-21/309@.

Собираем бухгалтеров на первую масштабную Клерк.Конференцию! 

Топ-эксперты помогут разобраться в последних изменениях и самых сложных темах, обязательно ответят на вопросы участников. А еще вы почувствуете уникальную атмосферу комьюнити «Клерка» и получите полезные материалы.

Что обсудим:

✔️ Как работать с ЕНС с учетом изменений в НК.

✔️ Как вести учет по всем семи новым ФСБУ.

✔️ Как сдавать отчетность без штрафов в 2023-2024 г. 

✔️ Как отвечать на требования ФНС.

✔️ Как защититься от штрафов, уголовки и субсидарки при налоговых проверках.

💥Мы собрали для вас лучших спикеров-практиков с огромным опытом работы. В конференции примут участие:

▹доцент, к.э.н, главный бухгалтер с 15-летним стажем;

▹аттестованный аудитор;

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▹эксперт по налогам, управляющий партнер юридической компании.

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Комментарии

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