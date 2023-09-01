Инвестиции

В 2024 году можно будет переводить акции по СБП

Система быстрых переводов будет работать с ценными бумагами. Частные инвесторы смогут перевести активы от одного брокера к другому.
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В 2024 году появится система быстрых переводов ценных бумаг, которая будет работать так же, как СБП, только перевести будет можно не денежные средства, а активы от одного брокера к другому. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на председателя правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктора Жидкова.

Пока нет необходимых законодательных изменений в Налоговый кодекс и закон о ценных бумагах. Надеемся, что до конца этого года поправки будут приняты и можно будет переходить от тестирования к реализации. Планируем осуществить запуск в I квартале 2024 года, — сказал Виктор Жидков.

На внедрение новой системы заложат два-три года, а потом процедура перевода активов будет стандартной.

Будем поддерживать, в том числе в законодательном плане, новшества, способствующие движению вперед, — сказал глава профильного комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков.

Центробанк также одобрил идею НРД. С новым сервисом частные инвесторы смогут быстрее переводить ценные бумаги между брокерами.

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