Утвердят формат заявления об отзыве доверенности на сдачу отчетов

Чтобы сдать отчет за другую компанию, нужна доверенность. Но ее потом можно отозвать. Для этого надо заполнить заявление на отзыв. Электронный формат такого заявления утвердит ФНС.

Проект опубликован на федеральном портале.

Формат электронной доверенности утвержден приказом ФНС от 30.04.2021 № ЕД-7-26/445@.

Федеральным законом № 389-ФЗ с масштабными поправками в НК РФ введена норма по созданию заявления об отзыве доверенности. Она заработает с 01.03.2024.

Имя файла будет начинаться так: ON_OFFDOVER.

Заявление об отзыве доверенности, подтверждающей полномочия представителя по сдаче деклараций надо сдавать в электронной форме по ТКС. Его сдает налогоплательщик или его уполномоченный представитель в отношении доверенности, выданной им другому лицу в порядке передоверия в ту ИФНС, куда ранее была сдана доверенность.