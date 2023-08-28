🎓Экстренный вебинар. Масштабные поправки в НК РФ: полный обзор. Уже сегодня в 11:00 мск!

В НК РФ внесли много изменений. Они затронули порядок учета организаций и физлиц, порядок разрешения налоговых споров и другие моменты.

31.07.2023 принят Федеральный закон № 389-ФЗ, который вносит существенные изменения в части первую и вторую НК РФ, в том числе по вопросам налогового администрирования, НДС, НДФЛ, страховых взносов, налога на прибыль организаций и прочим.

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Спикеры:

Екатерина Болдинова — налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.

Екатерина Мастрюкова — юрист налоговой практики Five Stones Consulting, эксперт по экономическим экспертизам,

расскажут:

какое регулирование было, что изменилось и когда изменения вступают в силу;

изменения в НДС и акцизах;

изменения в налоге на прибыль;

изменения в НДФЛ;

изменения в страховых взносах;

изменения в транспортном налоге, налоге на имуществе и пр.

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