🎓Экстренный вебинар. Масштабные поправки в НК РФ: полный обзор. Уже сегодня в 11:00 мск!

31.07.2023 принят Федеральный закон № 389-ФЗ, который вносит существенные изменения в части первую и вторую НК РФ, в том числе по вопросам налогового администрирования, НДС, НДФЛ, страховых взносов, налога на прибыль организаций и прочим.
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Спикеры:
Екатерина Болдинова — налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.
Екатерина Мастрюкова — юрист налоговой практики Five Stones Consulting, эксперт по экономическим экспертизам,
расскажут:
какое регулирование было, что изменилось и когда изменения вступают в силу;
изменения в НДС и акцизах;
изменения в налоге на прибыль;
изменения в НДФЛ;
изменения в страховых взносах;
изменения в транспортном налоге, налоге на имуществе и пр.
Ждем Вас на вебинаре сегодня в 11:00 мск!
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