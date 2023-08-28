Россиян предупредили о возможном повышении цен на хлеб

Хлебозаводы жалуются на подорожание производства: «вес» логистики в себестоимости хлеба впервые превысил долю муки и сдерживать цены все труднее, сообщает Национальный союз хлебопечения, пишет РБК.

Повышение отпускных цен у производителей до конца года может составить 7–10%. В последний раз промышленные хлебозаводы повышали отпускные цены на свою продукцию весной 2022 года после «непрогнозируемого скачкообразного роста всех составляющих затрат».

«Но в настоящее время соблюдать этот баланс и продолжать держать отпускные цены уже возможности нет, их повышение провоцирует значительный рост себестоимости производства», — сообщил исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев.

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